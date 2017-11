Demenca ima 101 obraz

21.11.2017 | 11:30

Bistrica ob Sotli - V okviru Večgeneracijskega centra Posavje so v Bistrici ob Sotli organizirali predavanje na temo demence. V goste so povabili socialno delavko Lidijo Umek, samostojno svetovalko in ustanoviteljico centra za pomoč starejšim - Senior - v Bistrici ob Sotli, ki je s predavanjem pod naslovom 101 obraz demence predstavila demenco.

»Za demenco zboli vsaka deseta oseba v starosti nad 65 let«, je predavateljica predstavila kvantitativni vidik trenutne prisotnosti demence, njeno naraščanje in s tem povezane nujne potrebe po ozaveščanju. Skozi znake demence se je sprehodila predvsem iz primerov v praksi in jo orisala preko svojih izkušenj. »Za osebo, ki zboli za demenco, je odnos izrednega pomena, posebej komunikacija«; kako torej najti pot od razumevanja do sporazumevanja in kako olajšati samo sporazumevanje z osebo z demenco.

Lidija Umek pravi, da z majhnimi in drobnimi trik«, s katerimi lahko delamo velike premike in premostimo mnoge zagate; dotik, očesni stik, nasmeh, besede potrditve, prebujanje prvih spominov, ustvarjanje občutka varnosti in z veliko mero potrpežljivosti. Spregovorila je tudi o nemiru, ki spremlja demenco, kako ga lahko preprečujemo in blažimo.

»Razvoj in potek demence se kaže na sto in en način. Ne moremo ju predvideti. Tudi ozdraviti je ne moremo. Lahko jo le sprejmemo in omilimo spremljajoče znake in pomirimo občutke,« je dejala in poudarila, da je to zagotovo zelo težka preizkušnja, v začetni fazi za osebo, ki zboli za demenco, kasneje pa vse bolj tudi za svojce in okolico.

Umkova je demenco orisala iz svoje prakse, podkovano s teorijo. Podala nam je posebej topel vidik odnosa do sočloveka in se s posebnim sočutjem do osebe z demenco dotaknila vsakega od poslušalcev.

