Končno počasneje skozi Zalog

21.11.2017 | 13:15

Dotrajan most v Zalogu, s katerega je dostop do glavne državne ceste skozi kraj, kjer je po novem zapovedana hitrost 60 km/h. (Foto: L. M.)

Zalog pri Škocjanu - Nedavno so spremenili omejitev hitrosti prometa na državni cesti Zbure–Škocjan skozi naselje Zalog. Krajani so zadovoljni, da so hitrost zmanjšali.

Prej je bila tu le tabla za kraj Zalog brez obrobe s črnim, kar pomeni, da je bila omejitev 90 km/h, zdaj pa je omejitev 60 km/h. Na problem slabe prometne varnosti so večkrat opozarjali krajani, problem pa je na sejah občinskega sveta večkrat izpostavil svetnik Milan Markelc. Vozniki so namreč pogosto vozili celo več od dovoljene hitrosti, krajani pa so se s stranskih cest težko sploh vključili v promet.

Milan Markelc. (Foto: L. M.)

»Iz vasi vodi kar 20 dovozov na to cesto, in to na pol kilometrski razdalji! Priti na glavno cesto je zato pogosto zelo težavno,« je dejal Markelc in dodal, da se je tu zgodila celo prometna nesreča. Vaščani bi bili veseli, če bi se na tem odseku hitrost ustrezno zmanjšala, kar bomo predlagali Občini Škocjan, ta pa bo potem verjetno skušala zadevo urediti z Direkcijo RS za ceste, saj je ta cesta v njihovi pristojnosti,« pravi Markelc.

Škocjanska občina ni bila gluha in je na DRSC napisala kar nekaj tovrstnih pobud. Nekajkrat so bili zavrnjeni, zdaj pa so se stvari končno le spremenile in DRSC je ukrepala. Kot pove župan Jože Kapler, bo z uvedbo najvišje dovoljenje hitrosti 60 km/h prometna varnost zdaj gotovo boljša.

L. Markelj