Dedek Mraz potrebuje pridne roke za sestavljanje daril

21.11.2017 | 12:45

Dedek Mraz se na najbolj naporen čas leta pripravlja že nekaj mesecev. Kako, bo razkril v novembrski Živi, prilogi Dolenjskega lista. (Foto: B. B., arhiv DL)

Karavana dedka Mraza potrebuje pomoč - v soboto morajo sestaviti nič manj kot pet tisoč paketov oz. daril. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Veseli december za dolenjske otroke je eno samo prostovoljstvo in zato je že nekaj let zapored na zadnjo novembrsko soboto skladišče v Drgančevju polno prostovoljcev, ki se pridružijo Društvu prijateljev mladine Mojca pri sestavljanju 5000 daril za predšolske otroke iz sedmih dolenjskih občin. »V lanskem letu nas je bilo skupaj skoraj 70 in delo smo končali v treh urah. Tudi letos bi bili veseli pomoči pridnih rok prostovoljcev,« so dodali v društvu.

Darila bodo sestavljali to soboto, 25. novembra, med 9. in 13. uro v skladišču v Drgančevju (Žabja vas). »Z nami bo morda tudi dedek Mraz!« so dodali.

Prijave še do vključno četrtka zbirajo na 031/493-611. Prostovoljci naj se toplo oblečejo, saj prostor ni ogrevan.

Kot vsako leto oz. že 48 zaporednih let, bodo v DPM Mojca tudi letošnjega decembra med otroke razdelili pet tisoč daril, obiskali domala vse večje kraje v sedmih dolenjskih občinah, na novomeškem Novem trgu pa poskrbeli za prihod sv. Miklavža in slovo od dedka Mraza.

O tradiciji brezplačnega obdarovanja bomo podrobneje poročali v novembrski Živi, sicer pa so v društvu na svojih spletnih straneh zaradi nekaterih nezaupljivih staršev in donatorjev razkrili tudi letošnje darilo, ki bo v znamenju ptic. Nedavno so razposlali prošnje za donacije, dobrodošli so sleherni prispevki, da bo karavana dedka Mraza uspešna tudi v bodoče.

M. M.