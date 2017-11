Božji grob in Mordaxova kapela zapisana še v monografiji

21.11.2017 | 13:50

Mordaxova kapela

Avtorji monografije pastor Daniel Brkič, Marinka Dražumerič in arhitekt Borut Simič (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes dopoldne so v Mordaxovi kapeli na Grmu v Novem mestu predstavili monografijo o tem pred dvema letoma celostno obnovljenem kulturnem spomeniku.

Avtorjev monografije je pet. Za bogato fotografsko opremo publikacije sta poskrbela arhitekta in fotografa Tomaž Levičar in Miran Kambič, pisne prispevke pa so napisali Marinka Dražumerič iz novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je bila tudi avtorica konservatorskega načrta za obnovo Mordaxove kapele, avtor načrtov obnove arhitekt Borut Simič in pastor cerkve Dobrega pastirja Daniel Brkič, ki je bil tudi naročnik prenove.

Dražumeričeva je izpostavila dejstvo, da pri nas redko kateri obnovljeni kulturni spomenik dobi tudi tovrstno objavo, saj se ekipa, ki je sodelovala pri prenovi, pogosto po končanih gradbenih delih razide, v primeru Mordaxove kapele pa temu ni bilo tako. "Moja naloga je bila priprava konservatorskih izhodišč za obnovo, ki so jih obnovitelji v celoti upoštevali. Sam objekt je bil obnovljen leta 2012, tri leta kasneje pa se je obnova končala še z ureditvijo okolice," je na predstavitvi monografije o obnovi povedala Dražumeričeva, ki je ob tem tudi na kratko orisala zgodovino objekta, ki spada v kompleks gradu Grm: "Arhitekturo Mordaxove kapele oblikujejo poligonalno zaključen Božji grob, osmerokotno zasnovan Mordaxov mavzolej in zakristija s kvadratnim tlorisom. Božji grob je dal pozidati tedanji lastnik gradu Grm Volf Ferdinand Mordax leta 1675, leta 1702 pa je dal prizidati še grobno kapelo oziroma mavzolej. Kasneje so se v lastništvu kapele zvrstile različne družine, leta 1894 pa jo je skupaj z Božjim grobom kupil znani novomeški tiskar in založnik Janez Krajec. Njegovi dediči so stavbo leta 1983 prodali novomeški evangelijski cerkvi Dobrega pastirja." Kot je poudarila Dražumeričeva, je bila stavba zelo kakovostno zgrajena, saj je bil naročnik očitno zelo zahteven in je vedel, kaj hoče. Cilj obnove spomenika pa je bil, da zaživi svoje polno novo življenje.

Pastor Daniel Brkič je o svojem prispevku v monografiji povedal, da je čutil potrebo, da to, kar vidi z očmi, pogleda tudi v duhovnih dimenzijah. Mordaxovo kapelo vidi kot staro gospo in tako iz nje naredi osebnost, jo dematerializira, spremeni v idejo, ki je večna in ostane zapisana, tudi če potres vse poruši.

Arhitekt Borut Simič je povedal, da je to, da se o določenem objektu po končani gradnji ali obnovi nekaj zapiše, tradicija v arhitekturi. "Mislim, da bi se vsaka arhitektura morala začeti ali končati s knjigo. Da se ne pozabi, zakaj je bilo nekaj narejeno, kot je bilo narejeno. Sicer se vsakih nekaj let pojavi kdo, ki bi rad nekaj spremenil ali uničil. Tako smo se v dogovoru s pastorjem lotili še tega opravila in danes je pred nami monografija," je o potrebi po tovrstnih publikacijah povedal Borut Simič in dodal, da so pred obnovo od Zavoda za kulturno dediščino dobili natančna navodila, kar jim je olajšalo ustvarjanje. Oprema kapele, ki so jo namestili za potrebe verske dejavnosti, je možno zelo enostavno in hitro odstraniti, če bi nekoč nekdo ugotovil, da je objekt več vreden brez tega.

Javna predstavitev monografije Mordaxova kapela bo v torek, 28. novembra, ob 18. uri v Mordaxovi kapeli.

I. Vidmar

