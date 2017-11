Zgodnje novoletno darilo Gasilski zvezi Trebnje

21.11.2017 | 15:00

Anton Strah, predsednik GZ Trebnje, je danes prejel donacijo iz rok Eda Povheta, direktorja novomeške enote Zavarovalnice Triglav. Na dogodku so bili tudi nekateri drugi predstavniki GZ ter župana Alojzij Kastelic (Trebnje) in Anton Maver (Mokronog-Trebelno).

Trebnje - V Gasilski zvezi Trebnje, ki je krovna organizacija 28 prostovoljnim gasilskim društvom Mirnske in Temeniške doline, se zavedajo, da imajo le še dve leti do tedaj, ko bodo morala biti vsa društva opremljena po določenih merilih. Ker denarja za nabavo opreme vedno primanjkuje, tudi zaščitnih oblek nimajo dovolj.

»Večja društva v naši zvezi imajo več ali manj kar dovolj zaščitnih oblek, v manjših jih pa manjka,« je pojasnil predsednik omenjene zveze Anton Strah in na vprašanje, kaj to pomeni v številkah na nivoju zveze, odgovoril, da jim jih manjka še kakšnih 60. Sliši se veliko, a ko številko razdelimo na 28 društev, ugotovimo, da sta to dobri dve na društvo.

Tudi zaradi tega so bili zelo veseli, ko so izvedeli, da jim bo s 4.000 evri za nakup zaščitnih oblek pomagala Zavarovalnica Triglav, ki je letos četrto leto zapored del denarja namenila preventivnim akcijam. Podpreti namerava 20 preventivnih projektov po Sloveniji. V preteklih letih je omenjena zavarovalnica med drugim pomagala številnim gasilskim društvom po državi, sofinancirala nakup defibrilatorjev, ultrazvočnega aparata in EKG-aparata.

Katera društva v trebanjski gasilski zvezi bodo dobila zaščitne obleke na račun donacije, Strah še ni mogel povedati. »O tem bo odločalo poveljstvo gasilske zveze,« je pojasnil in omenil, da bodo s tem denarjem lahko nabavili tri komplete zaščitnih oblačil, saj vsak od njih (pa ne najdražji) stane okoli 1.300 evrov. »Vesel sem, da Zavarovalnica Triglav podpira naše delo,« je sklenil Strah.

J. A., foto: Zavarovalnica Triglav

