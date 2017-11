Je motorna žaga na fotografiji vaša? Pogrešate lestve?

21.11.2017 | 17:55

Veste, čigava je ta motorna žaga?(Foto: PU Novo mesto)

Metlika, Črnomelj - Metliški policisti so pred meseci obravnavali več vlomov v gospodarske objekte na območju Metlike. Storilci so iz njih kradli orodje in motorne žage. V vseh primerih so opravili oglede krajev kaznivih dejanj in zbrali obvestila. V mesecu septembru so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 49-letnega osumljenca iz okolice Metlike. Našli in zasegli so več motornih žag, ki izvirajo iz kaznivih dejanj. Zoper osumljenca so na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Ukradene predmete so vrnili lastnikom, za eno izmed motornih žag (na fotografiji) pa lastništvo do tega trenutka še ni bilo ugotovljeno in oškodovanec ni znan. Metliški policisti oškodovanca oziroma lastnika motorne žage pozivajo, da se zglasi na Policijski postaji Metlika.

Sicer policisti iščejo tudi lastnika lestev, s katerimi je nepridiprav sredi oktobra vlomil v objekt v Črnomlju. "Storilec kaznivega dejanja se je do okna, skozi katero je vlomil, povzpel s pomočjo lestev, ki jih je kasneje odvrgel v reko Lahinjo. Policisti z intenzivno preiskavo nadaljujejo in zaradi razjasnitev vseh okoliščin vloma prosijo morebitnega oškodovanca tatvine lestev, da se zglasi na Policijski postaji Črnomelj ali policiste pokliče na številko 07 35 66 600," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

