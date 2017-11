Tomi Bajc – trikratni atletski državni prvak

21.11.2017 | 14:45

Krško - V soboto, 30. oktobra, je v našem glavnem mestu potekalo tradicionalno tekmovanje v cestnem teku, ki je največja tekaška prireditev v naši državi. Kot že vsa leta, se je tudi letos tekmovanja udeležil naš najboljši tekač na srednjih progah Tomi Bajc in v konkurenci 264 tekačev iz cele Slovenije zmagal z veliko prednostjo. Tomiju za izvrsten dosežek čestitamo!!!

Zvonimir Lorenci, OŠ Jurija Dalmatina Krško

In kaj o svojih uspehih pravi Tomi:

Leto se še dobro ni začelo, jaz pa sem se že udeležil treh državnih šolskih tekmovanj v atletiki. Prva tekma državnega prvenstva je potekala na Gorenjskem, na Smledniku, in sicer v teku gor-dol. Proga je bila dolga 1600 metrov in je potekala po gozdnih poteh. Tu sem si pritekel zmago in osvojil naslov državnega prvaka v gorskih tekih.

Na naslednjo tekmo smo se odpravili v Velenje, in sicer na ekipno državno prvenstvo osnovnih šol v atletiki, na katero smo se uvrstili kot favoriti, saj smo na področnem prvenstvu zbrali največ točk. Tekma je bila zelo napeta do konca, saj nismo vedeli, kako dobro nam gre in kako tekmujejo naši tekmeci. Vsi smo odlično nastopili in težko pričakovali razglasitev rezultatov. Potrdili smo vlogo favoritov in osvojili ekipni državni naslov v atletiki.

Zadnji nastop pa sem imel na Ljubljanskem maratonu, kjer sem v soboto tekel na šolskem teku, ki je štelo za državno prvenstvo v cestnem teku in prepričljivo dosegel nov državni šolski naslov. V nedeljo sem se udeležil še 10-kilometrskega teka, kjer sem v absolutni konkurenci z odličnim časom 36.36 osvojil 30. mesto.

Z nastopi sem zelo zadovoljen in vesel sem, da lahko zastopam našo osnovno šolo in sem del atletske zmagovalne ekipe.

Tomi Bajc