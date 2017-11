Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu na Zdolah

21.11.2017 | 14:50

Zdole - Kot vsako leto se je občina Krško tudi letos ob dnevu slovenske hrane pridružila projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, v okviru katerega je župan občine Krško Miran Stanko k zajtrku sedel z najmlajšimi in vzgojiteljicami enote Vrtca Krško Murenčki na Zdolah.

Letošnji dan slovenske hrane v ospredje postavlja pomen naročanja hrane v javnih zavodih iz lokalne bližine. Že tradicionalno so otroci na Zdolah tako kot drugod po Sloveniji zajtrkovali domač kruh, maslo, »zdolski« med, jabolka in mleko. Poleg župana so se jim pridružili tudi ravnatelj Vrtca Krško Dušan Tomažin in pomočnica ravnatelja Anita Gomilšek. Otroke je obiskal tudi domači čebelar Franc Ban, ki jim je opisal delo čebelarja in jim predstavil pripomočke, ki jih čebelar potrebuje pri svojem delu. Ob pesmi Čebelar, ki jo otroci že tradicionalno pojejo na ta dan, pa jih je spremljal domači harmonikar Matjaž Ban.

V enoti Murenčki na Zdolah, ki jo vodi Simona Agrež Franko, je sicer skupno 31 otrok, od tega 12 v najmlajši skupini od enega do treh let.

Občina Krško

