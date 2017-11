Dolenjska in Slovenija očarali člane Erasmus+

21.11.2017 | 15:05

Novo mesto - V oktobru, prav na 153. rojstni dan naše šole, smo učenci in delavci Osnovne šole Šmihel v goste za teden dni sprejeli 19 mentorjev projekta Erasmus+ iz Bolgarije, Češke, Latvije, Poljske, Portugalske in Slovaške.

Prvi dan smo jim predstavili šolo, dejavnosti pri pouku in jih v bogastvo našega dela popeljali na prireditvi, posvečeni 1. rojstnemu dnevu našega delovanja v projektu Rastoča knjiga, ob katerem je izšla prva knjiga z naslovom Rastemo v svoji majhnosti. Dan smo zaključili z delovnim sestankom, kjer smo pregledali uspešno opravljene naloge in program dela za prihodnje leto.

Naslednji dan so udeleženci po slavnostnem sprejemu pri županu Mestne občine Novo mesto Gregorju Macedoniju s pomočjo skrbnih vodičev, učencev 8. in 9. razreda, spoznali znamenitosti Novega mesta, del kulturne zgodovine in lepot pa spoznali ob programu in kosilu na Rudolfovem splavu. Čarobnost grajskega življenja so spoznali na gradu Struga, si ogledali Otočec in uživali v kulinaričnih dobrotah Gostišča Šempeter. Sledil je dan spoznavanja Slovenije, saj so si ogledali Bled, obiskali Piran in uživali v naravnih, kulturnih in kulinaričnih lepotah.

Zadnji delovni dopoldan so si ogledali slovensko prestolnico, ki jih je prav tako očarala. Po vrnitvi v Novo mesto smo se odpravili na Gospodično, kjer smo v Planinskem domu ob odlični kulinarični ponudbi pripravili uradni zaključek s podelitvijo certifikatov, izmenjavi vtisov in daril. Vzdušje je bilo toplo, prežeto z bogatimi vtisi udeležencev, zato se je druženje ob glasbi razvilo v prijetno zabavo. Besede vodje projekta iz Bolgarije povedo vse: »Hvala vam za čudovit teden, za dobro organizacijo. Zaljubila sem se v Slovenijo, toliko lepot ima v sebi in še se bom vrnila, ker hočem videti še več teh lepot.«

Ponosni smo, da so naši kolegi odnesli te čudovite občutke o lepotah Slovenije, prijaznosti ljudi, srčnosti, dobri kulinariki, glasbi v šest evropskih držav. Ponosni smo, da uspešno oblikujemo velik projekt, ki bogati nas, naše učence, starše in da nas povezuje tudi preko spoznavanja lepot držav. Želimo si, da bi se tudi mi zavedali vseh lepot in bogastva, ki nam je na voljo v naši prelepi Sloveniji.

Srčna hvala vsem, ki ste nam pri izvedbi tega pomagali, še posebej pa Hotelu Center in Kompasu Novo mesto za posluh pri oblikovanju cenovno ugodne ponudbe, Gostišču Šempeter in Gostinstvu Mrhar za gostoljubje in odlične kulinarične užitka.

Justina Husu, Osnovna šola Šmihel

