Brežiški župan zajtrkoval z Gumbki iz vrtca Mavrica

21.11.2017 | 15:20

Brežice - Tretji petek v mesecu novembru osnovne šole in vrtci po Sloveniji obeležijo dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom (jabolka, med, maslo, kruh). Župan občine Brežice Ivan Molan se vsako leto udeleži zajtrka na eni izmed šol in vrtcev v občini. Letošnji zajtrk je župan preživel v družbi otrok iz skupine Gumbki v brežiškem vrtcu, s katerimi je poklepetal o zdravi prehrani.

Skupaj z županom in ravnateljico vrtca mag. Silvija Komočar sta otroke obiskala tudi predstavnika Čebelarske zveze Brežice in spregovorila o čebelah in njihovem pomenu za življenje ljudi. Otroci so si lahko nadeli zaščitno pokrivalo, ki ga čebelarji uporabljajo pri delu s čebelami, in si ogledali primer panja ter satja. Po pogovoru s čebelarjema je sledil zajtrk v igralnici za praznično mizo, ki so jo pripravili in okrasili otroci po lastnih zamislih. Ob tej priložnosti se je župan otrokom in vzgojiteljicam zahvalil za gostoljubnost in jih povabil, da obiščejo tudi občino.

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je namenjen izboljšanju zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo. Otroci se ob zajtrku, ki ga sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolka, na prijeten in zabaven način poučijo o pridelavi domače hrane in zdravemu načinu življenja.

Občina Brežice

Galerija