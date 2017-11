Dan odprtih vrat OŠ Milke Šobar – Nataše

21.11.2017 | 15:25

Črnomelj - V četrtek, 16. novembra, smo dan odprtih vrat OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj obeležili s kulturnim dnevom. V desetih raznolikih delavnicah smo se na šoli družili z gostujočimi učenci in spremljevalci iz projekta Video Inclusion ter ostalimi obiskovalci.

Po slavnostnem odprtju smo namenu predali prenovljene prostore v stavbi bivšega dijaškega doma. S pomočjo arhitektke in obrtnikov smo v šestih mesecih prenovili nekaj prostorov v 1. nadstropju stavbe, nabavili pripomočke in opremo ter s tem pridobili: igralno-terapevtsko sobo, sobo za svetovanje in učno stanovanje. Skupna vrednost naložb je dobrih 30.000 evrov.

Prenova je bila financirana iz projektov, ki jih na šoli izvajamo: Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam in Program dodatnega usposabljanja, ki ju sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. V igralno- terapevtski sobi in sobi za svetovanje bo odslej delovala staršem dobro poznana Svetovalnica, ki nudi pomoč staršem in otrokom iz vseh belokranjskih občin.

Vrednost prvega projekta, v katerem smo vodilni partner in v katerem sodelujemo z OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta, znaša 356.000 evrov. Vrednost drugega projekta, v katerem sodelujemo kot konzorcijski partner, naši šoli do leta 2022 prinaša 57.000 evrov.

Verjamemo, da bodo nove prostorske in materialne pridobitve pripomogle k še kvalitetnejši pomoči otrokom in mladostnikom in celostni podpori družinam v Beli krajini, ki jo nudi OŠ Milke Šobar – Nataše iz Črnomlja.

N. A.

