Tradicionalni slovenski zajtrk

21.11.2017 | 15:35

Senovo - Turobno petkovo jutro je ob vstopu v šolo dobilo prijazen prizvok. Pobožala nas je melodija Čebelar, pritegnile stojnice z domačimi prehranskimi izdelki, pritegnile pogrnjene mize. Seveda, petek, 17. november, se je pričel s vseslovenskim projektom Tradicionalni slovenski zajtrk. Obogatili smo ga s prisrčnim igranim prizorom o čebelarju, ki je pripovedoval o pridelavi medu, kjer brez pridnih čebel in čistega okolja pač ne gre. V naši okolici so gozdovi, dišeči travniki, polno zelenja in rož. Nato smo ob zboru in instrumentalni zasedbi skupaj zapeli Čebelarja.

Nagovoril nas je ravnatelj, ki je poudaril pomen zajtrka, saj nam daje energijo za delo, učenje in druge naloge. Še posebej je izpostavil tako imenovan sistem kratkih verig. Hrana mora imeti čim krajšo pot do potrošnika, zato je pomen lokalne pridelave zelo pomemben.

Tudi na šoli skrbimo, da čim več prehranskih izdelkov (mleko, mlečni izdelki, kruh, krušno pecivo, med, sadje, zelenjava) nabavimo pri lokalnih pridelovalcih. Nekaj pridelamo sami na šolskem ekovrtu. Na koncu je ravnatelj izrazil upanje, da zajtrk predstavlja začetek vsakega dne in je tako prerasel okvire projekta Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki ga obeležimo en dan v letu.

Zaželel nam je lep dan in dober tek. In res smo ga imeli. Z užitkom smo pojedli kruh z maslom in medom, popili mleko in se posladkali še z jabolki. Ogledali smo si stojnice in nadaljevali s poukom.

Novinarski krožek OŠ XIV. divizije Senovo

