Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ Krmelj

21.11.2017 | 15:45

Krmelj - Petkovo jutro 17. novembra se je na OŠ Krmelj začelo drugače kot običajno. Ob svetovnem dnevu hrane namreč na slovenskih šolah in vrtcih zajtrkujemo tradicionalne slovenske jedi. Na praznično pogrnjenih mizah so učence pričakali med (Ciril Kolenc z Vrhka pri Tržišču, Milan Umek s Polja), maslo (kmetija Kranjc iz Budne vasi pri Šentjanžu), domači kruh (družina Bruno), mleko (kmetija Oblak iz Kladja pri Krmelju) in jabolka lokalnih proizvajalcev.

Da bi bilo dogajanje še bolj zanimivo, so poskrbeli učenci. Prvošolci so za učence do 4. razreda nastopili s kratkim programom, s svojim obiskom nas je počastil čebelar Ciril Kolenc, ki je učencem predstavil zanimive posnetke čebel in postopek nastanka medu. Učiteljica Majda Štih pa je učence seznanila z informacijami o ekološkem kmetovanju in pomenu uživanja zdravih domačih izdelkov.

Učenci od 5. do 9. razreda so začeli z gledališčem na stopnicah, kjer so šestošolci povedali nekaj besed o mleku in mlečnih izdelkih, nato je sledil nagovor ravnateljice.

Sedmošolci so predstavili tradicionalno slovensko kosilo (zaroštan močnik, jabolčna pita), ki so ga pomagali tudi skuhati za vse učence. Mateja Oblak je nato predstavila kmetijo Oblak, pevski zbor pa je popestril dogajanje s pesmijo Čebelice.

Sara Gačnik in Ines Colner

Galerija