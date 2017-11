Čebelica Sivka zmagala na natečaju Čebelarske zveze Slovenije

21.11.2017 | 15:55

Mokronog - V petek, 17. novembra, smo imeli v Vrtcu Mokronožci Tradicionalni slovenski zajtrk, ki poudarja uporabo lokalno pridelane slovenske hrane. Tako smo tudi letos otrokom in povabljenim gostom za zajtrk postregli med, maslo, črn kruh, mleko in jabolko lokalnih pridelovalcev.

Na pobudo Čebelarske Zveze Slovenije so otroci skozi različne dejavnosti pridobili nov pogled na tradicionalno slovensko čebelarstvo in spoznali, kakšna v resnici je naša čebela. Svoja nova spoznanja so združili v prisrčen kulturni program in ga dopolnili s kostumom Čebelice Sivke. Kostum sta izdelali vzgojiteljici Andreja Oštir in Manja Tišlar ter z njim zmagali na natečaju Čebelarske Zveze Slovenije za najboljši kostum za široko uporabo.

Ob tem odličnem dosežku je vrtec počastil s posebnim obiskom Matej Mandelj, tajnik ČZS, ki je nagrajenkama podelil nagrado in posebno priznanje za 1. mesto na natečaju. Čestitkam so se pridružili tudi vodja vrtca Mokronožci Polona Kralj Zupančič, ravnateljica OŠ Mokronog Zvonka Kostrevc in župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, ki je ob tej priložnosti otrokom podaril tudi darilo.

Vrtec Mokronožci

Galerija