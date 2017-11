Dobrodelni učenci 5. a zbirali hrano za živali v zavetišču

21.11.2017 | 16:00

Sevnica - V 5. a razredu OŠ Sevnica smo se odločili, da bomo zbirali hrano za živali v zavetišču, ker jih imamo zelo radi. V razredu smo postavili škatlo z velikim napisom Hrana za živali. Dogovorili smo se, da vsak po svojih močeh prispeva konzerve, brikete, priboljške za živali. Škatla se je iz dneva v dan bolj polnila.

Odločili smo se, da bomo poprosili za sodelovanje tudi druge razrede. Izdelali smo plakat, s katerim smo se učenke odpravile po razredih od 1. do 5. razreda. Prijazno so nas sprejeli in pritrdili, da bodo sodelovali v naši akciji. Skozi cel teden so nas učenci presenečali s polnimi vrečami hrane. V petek pa smo se najbolj razveselili obiska 1. razreda, saj so prvošolci prinesli veliko hrane in tako nam je uspelo povsem napolniti škatlo.

Po končanem pouku smo se učenci z razredničarko veselo in ponosno odpeljali na Veterinarsko postajo Sevnica, kjer imajo zavetišče za male živali. Tam so se nas zelo razveselili. Predali smo jim zbrano hrano, v zahvalo smo prejeli bonboniero Merci. Najbolj pa smo bili veseli srečanja z dvema mladima psičkoma ter z zelo prijaznima hrtoma. Pobožali smo jih in se z njimi malo poigrali.

Ponosni smo, da nam je uspelo izpeljati našo idejo in da smo naredili nekaj dobrega za živali, ki so bile zapuščene. Zdaj iščejo topel in prijazen dom ter trenutno bivajo v zavetišču. Hkrati se zahvaljujemo tudi vsem, ki ste se udeležili naše dobrodelne akcije.

Žanin Cesar in Zara Stanič, 5. a

