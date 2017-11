Pet poškodovanih v nesreči pri Šentjerneju

21.11.2017 | 18:20

Foto: arhiv DL

Danes ob 14.42 sta na cesti Šentjernej - Dobruška vas pri Šentjerneju trčila osebno in poltovorno vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli pet poškodovanih oseb in jih odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem, usmerjali promet in očistili cestišče. Ob 17.03 so gasilci GRC Novo mesto ponovno posredovali pri odstranitvi poškodovanih vozil.

Razlito olje

Ob 11.43 je bilo na Kandijski cesti v Novem mestu na parkirišču razlito motorno olje na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto so oljni madež posuli z vpojnim sredstvom in počistili.

Ni bilo vode

Ob 14.26 je bila zaradi poškodbe glavnega vodovoda v Šmarjeških Toplicah prekinjena oskrba s pitno vodo v naseljih Šmarješke Toplice, Brezovica in Šmarjeta do okoli 18.ure. Okvaro so popravili delavci Komunale Novo mesto.

Odstranili naplavine, med njimi tudi stola

Ob 14.53 so v ulici Na bregu v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj odstranili naplavine pod mostom reke Dobličice. Iz vode so s pomočjo vitla potegnili kose dreves in dva stola. Komunala Črnomelj bo poskrbela za odvoz na deponijo.

Odstranila vadbeno letalsko bombo

Ob 8.09 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije pri naselju Boršt v občini Brežice odstranila vadbeno letalsko bombo jugoslovanske izdelave.

J. A.