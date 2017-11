Danes brez elektrike

22.11.2017 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Brezje Ponikve izvod Brezje mlekarna med 8:30 in 12:00 uro ter na območjuTP Velika Dolina, Velika Dolina zadružni dom, Perišče in Slovenska vas Mokrice med 9:30 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Lukovec, Mali Lukovec, Konjsko vas, Laze-nadomestna in Rekštanj med 9:00 in 10:00 uro.

M. K.