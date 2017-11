Mladim želijo nameniti še več pozornosti

22.11.2017 | 18:35

Nastop otrok na otvoritvi novega vrtca v Šmarjeti. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - V šmarješki občini so veseli, da imajo iz leta v leto več prebivalcev, kar pomeni, več mladih družin z otroci. Da jih imajo v mislih, pove dejstvo, da so v zadnjih letih uredili problem predšolskega varstva z novim prizidkom vrtca, da lepo skrbijo za osnovno šolo in športne površine ob njej, itd.

A v občini želijo še več pozornosti v prihodnjih letih nameniti mladim. Da bi iz prve roke izvedeli, kaj mladi v lokalnem okolju dejansko želijo in potrebujejo, katerih aktivnosti si želijo, kj pogrešajo ipd., jih ta petek ob 18. uri vabijo na poseben dogodek, ki so ga poimenovali Petek mladih.

Na interaktivni delavnici, ki bo potekala v jedilnici Osnovne šole Šmarjeta, bo govora o vsem tem. Po delavnici sledi druženje in glasbeni program, ki ga bodo soustvarjali mladi občani. Do jutri zbirajo še prijave na dogodek (katarina.gunde@smarjeske-toplice.si).

L. Markelj