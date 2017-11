Signal o povišanem sevanju povzročila napaka v programski opremi

22.11.2017 | 08:00

Slika je ilustrativna (Vir: ekosola.si)

Ljubljana, Brestanica - Uprava RS za jedrsko varnost je končala preverjanje opreme po nedavnem zabeleženju močno povišanega radioaktivnega sevanja na merilni postaji Sv. Mohor nad Brestanico. Po poročanju STA so ugotovili, da je bil razlog za napačen signal splet dogodkov in pomanjkljivosti v programski opremi vmesnika ter napako odpravili.

Na upravi za jedrsko varnost so ugotovili, da povišanih vrednosti, ki so bile na spletnih straneh objavljene 10. oktobra, na Sv. Mohorju ni povzročil radioaktivni vir, temveč so bile posledica programske napake ob hkratnem izpadu električnega napajanja, kot so sumili vse od začetka.

Da se kaj podobnega ne bi več zgodilo, so na merilni postaji zagotovili rezervno napajanje merilnika sevanja. Pregledali bodo tudi vse druge podobne merilnike, hkrati pa načrtujejo posodobitev prenosne poti podatkov, tako da se bodo prenašali neposredno k njim in brez vmesnih internetnih povezav.

Skupaj s predstavnikom Elektroinštituta Milan Vidmar, ki na Sv. Mohorju upravlja postajo za meritve kakovosti zraka, na kateri je nameščen tudi njihov merilnik sevanja, so opravili vnovičen podroben pregled samega kraja in prenosne poti izmerjenih podatkov. Z meritvami radioaktivnosti v zabojniku in njegovi neposredni okolici niso izmerili nikakršnih povišanih vrednosti.

Ugotovili so tudi, da je tik pred napačnim signalom na Sv. Mohorju zmanjkalo elektrike in da je programska oprema za zajem in prenos podatkov v vmesniku ob tem in zaradi hkratnega nedelovanja rezervnega napajanja v centralo približno poldrugo uro oz. dokler se ni vrnilo električno napajanje, pošiljala nesmiselne vrednosti, so še zapisali na Upravi RS za jedrsko varnost.

M. Ž., STA