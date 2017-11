Hrvaška zavrnila slovenske načrte za odlaganje radioaktivnih odpadkov

22.11.2017 | 08:50

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič (Foto: R. N.)

Krško - Na seji meddržavne komisije za operativno izvajanje določb pogodbe med slovensko in hrvaško vlado o Nuklearni elektrarni Krško (Nek) je hrvaška stran zavrnila slovenski predlog za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz leta 2015 . Nove bo skupni odbor pripravil do maja prihodnje leto.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je po včerajšnji seji komisije povedal, da je Hrvaška omenjene načrte temeljito preučila, a imajo v Zagrebu do slovenskega predloga določene okoljske in ekonomske pomisleke ter da pri predlogu odlaganja v odlagališču zgolj na slovenski strani meje manjkajo določeni ugodni učinki za hrvaško gospodarstvo.

Sestanek vseeno ni minil povsem brez napredka, saj je meddržavna komisija oblikovala koordinacijski odbor, sestavljen iz slovenskih in hrvaških strokovnjakov, ter ga zadolžila, da na strokovni ravni preuči in pripravi možne skupne rešitve za odlaganje radioaktivnih odpadkov najkasneje do maja 2018. Določili so tudi skrajni rok za naslednjo sejo komisije, ki naj bi se vnovič sešla do konca prihodnjega leta, takrat v Zagrebu. Kot skrajni rok za rešitev vprašanja radioaktivnih odpadkov je minister Gašperšič sicer navedel leto 2023.

»Na današnjem zasedanju meddržavne komisije je bil dosežen pomemben napredek h krepitvi sodelovanja med državama. Pogovori so bili konstruktivni in prijateljski, predvsem o vprašanjih, ki so pomembno povezana z nadaljnjim delovanjem NEK, ravnanjem z odpadki in v zvezi s skladoma za razgradnjo,« je po seji meddržavne komisije ocenil Gašperšič.

