Viktor Povše reševal za druge nerešljivo

22.11.2017 | 10:05

Viktor Povše ob avtoportretu in portretu mame. Slikal je, kot je dejal, zase in mu predstavlja sprostitev. (Foto: M. Ž.)

Sejna soba je bila povsem polna.

Povše se je ob tej priložnosti vpisal v Zlato knjigo Občine Dolenjske Toplice.

Dolenjske Toplice - V kulturno-kongresnem centru je sinoči topliški rojak Viktor Povše, priznani magister konservatorstva in akademski slikar, ki živi v Celju, številnim zbranim predstavil delček njegovega obsežnega dela na področju konservatorstva, izbor njegovih največjih del, ki jih je rešil pred pozabo v pol stoletja delovanja. Ob koncu je župan Jože Muhič odprl tudi razstavo Povšetovih slik, ki bodo v avli KKC-ja na ogled do konca decembra.

Povše je s skalpelom, čopičem ter vrhunsko natančnostjo in potrpežljivostjo v življenje obudil nešteto fresk, slik in kipov, med drugim tudi domnevni portret Prešernove muze Primičeve Julije ljubljanskega slikarja Matevža Langusa, ki ga je odkril pod sliko svete Magdalene. Najpomembnejše posege je Povše opravil v cerkvah Sv. Danijela, ki jo je celovito obnovil, in Marijinega vnebovzetja v Celju. V slednji je 90m2 veliko fresko, ki jo je poškodovala eksplozija plina, razkosal na 63 delov in jo po dveh in pol letih obnove vrnil na obnovljeno steno.

Predavanje in odprtje razstave je vodila predsednica KUD Dolenjske Toplice Brigita Zupančič-Tisovec, z nastopom pa so dogodek popestrili moški del mešanega pevskega zbora KUD Dolenjske Toplice in Ema Fink. Več o Viktorju Povšetu, ki se je ob tej priložnosti vpisal tudi v Zlato knjige Občine Dolenjske Toplice, in njegovem izjemen delu pa v prihodnji številki Dolenjskega lista.

M. Ž.

