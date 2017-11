Z Jurjevanjem ni zadovoljen nihče, razen organizatorjev

22.11.2017 | 11:00

Črnomelj - Včeraj je bila v Črnomlju 24. redna seja občinskega sveta, na kateri so obravnavali 11. točk dnevnega reda. Iz SDS so sicer predlagali razširitev dnevnega reda s točko, na kateri bi obravnavali problematiko Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, a predlog ni bil sprejet.

Največ časa so se svetniki zadržali pri informaciji o finančnih razmerah v Zdravstvenem domu (ZD) Črnomelj, pogodbi o oddaji kulturnega doma Črnomelj v upravljanje in Jurjevanju.

Potem ko je direktorica ZD Črnomelj Eva Čemas predstavila razmere, so svetniki sprejeli sklep, da občina Črnomelj kot ustanoviteljica ZD Črnomelj nima vpliva na višino plač v zdravstvu in na zagotavljanje denarja v zdravstvu. Zato pa so člani občinskega sveta pozvali ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da v skladu s splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 zagotovita dodatna sredstva. Reprezentativnim združenjem občin pa bodo poslali poziv, da v skladu s svojimi pristojnostmi od vlade, pristojnega ministrstva ter ZZZS zahtevajo zagotovitev potrebnega dodatnega denarja za zdravstvene domove, katerih ustanoviteljice so občine, saj občine nimajo zagotovljenih sredstev za pokrivanje plač v zdravstvenih domovih.

Svetniki so sprejeli pogodbo o oddaji kulturnega doma Črnomelj, ki je kulturni spomenik državnega pomena, in javne kulturne infrastrukture v upravljanje. Čeprav so imeli svetniki precej pripomb in pomislekov, so sprejeli pogodbo, ki jo je predstavila Nada Žagar, direktorica Zika Črnomelj, ki domuje v domu. V Črnomlju predvsem upajo, da bodo dom prenovili tako, da bo zadovoljil sodobne zahteve in potrebe.

Najdlje pa so se svetniki zadržali pri Jurjevanju, ki velja za največjo prireditev v črnomaljski občini. Veliko dilem je bilo o tem, ali je za prireditev bolj primerna Jurjevanjska draga, kjer so Jurjevanje pripravljali več desetletij, ali staro mestno jedro, kjer je gostovalo zadnja tri leta. Precej se jih je strinjalo, da naj ostane v starem mestnem jedru, spet drugi so trdili, da Jurjevanja ni brez Jurjevanjske drage, tretji so zagovarjali predlog, da bi bilo prav, da bi bila prireditev na obeh lokacijah. Vsi pa so bili mnenja, da bi morali v Jurjevanjski dragi najprej urediti infrastrukturo.

Veliko pripomb je bilo tudi na račun programa, predvsem pa Črnomaljcem ni všeč, da po uradnem delu Jurjevanja ni druženja kot nekdaj, torej nekakšne veselice s plesom, pečenko in vinom. Kot je bilo slišati iz svetniških ust, z Jurjevanjem niso zadovoljni ne rokodelci, ne gostinci in ne občani, zadovoljen pa je organizator, torej Ric Bela krajina. Predvsem pa jih je motilo, da v Ricu ne znajo ali nočejo prisluhniti njihovim pobudam, kot osrednje obiskovalce prireditve pa so si zamislili milenijce.

Direktor Rica Bela krajina Peter Črnič je večino svetniških pomislekov zavrnil. Strinjal se je, da Jurjevanje v starem mestnem jedru ni idealno, ga pa vsako leto nadgrajujejo. Zatrdil je, da je bilo v Jurjevanjski dragi zadnje leto na Jurjevanju 47 ur programa na osmih prizoriščih, sedaj pa ga imajo 62 ur na 17 prizoriščih. Svetnikom je dejal, da se morajo odločiti, ali želijo imeti veselico ali folklorni festival, ki je poznan in priznan po svetu.

A ni zanimivo to z Jurjevanjem? Več kot je umetniških vsebin, manj je obiska. Mogoče bi se bilo potrebno vrniti v preteklost in pogledati, kaj so na prireditvi počeli ljudje pred tremi, štirimi desetletji. Takrat je bil obisk izjemen.