Odziv MO Novo mesto: Vibracije niso presegle dopustnih vrednosti

22.11.2017 | 12:50

Novo mesto - V prejšnji številki Dolenjskega lista smo poročali o skrbeh lastnikov nepremičnin na Glavnem trgu, ki so občini med drugim očitali pomanjkljivo obveščanje o poteku gradnje, predvsem pa jih skrbi, kako bo ta vplivala na njihove hiše. Z MO Novo mesto so podrobno odgovorili na vse očitke, a njihove želje po ločenem sestanku za zdaj ne bodo uslišali.

Glede pomanjkljivega obveščanja lastnikov in solastnikov, ki naj bi jih bilo okoli sto, samih prebivalcev na trgu pa pol manj, so na občini navedli, da je potekala vrsta delavnic in sestankov, da so sporočali po različnih komunikacijskih kanalih in da se na njihova vprašanja odzivajo sproti, »pri čemer je treba večino pobud obravnavati z zapletenimi projektivno-izvajalskimi preveritvami, zato podajanje relevantnih odgovorov in pojasnil včasih lahko traja dlje, kot bi si želeli«.

MERIJO TUDI VIBRACIJE

Kot smo poročali, lastniki niso bili zadovoljni z izvedenim monitoringom svojih objektov. Predvsem se ne strinjajo z načinom, da bodo šele po končani gradnji pregledali posledice in dokazovali morebitno odgovornost bodisi naročnika bodisi izvajalca, namesto da bi občina že pred gradnjo naročila temeljitejši pregled objektov.

Z rotovža pojasnjujejo, da monitoring izvaja ljubljansko podjetje Aktim, ki ima ustrezne in preverjene reference, ter da gre za ustaljen postopek pri tovrstnih projektih. Monitoring zajema podroben začetni pregled stanja zunanjosti in notranjosti objektov (evidentiranje obstoječih poškodb, namestitev mavčnih zalivk in naprav za merjenje vibracij), izdelavo poročil za vsak objekt posebej, podroben končni pregled hiš in izdelavo končnih poročil, pa tudi sprotno spremljanje stanja objektov med celotno gradnjo. »Poleg tega se ob sami gradnji izvaja meritve stresanj (vibracij), ki jih izvaja pooblaščeno podjetje Vibrolab iz Ljubljane in kažejo, da vibracije do zdaj pri izkopavanjih niso presegle dopustnih vrednosti, ki so po nemških standardih največje dovoljene za 3. kategorijo stavb (dragocene stavbe pod spomeniško zaščito).«

Glede statične presoje pa so dodali, da jih lahko naročijo le lastniki, in nadaljevali: »Nekateri objekti niso ustrezno vzdrževani in imajo že tako oslabljeno konstrukcijo, da so nevarni stanovalcem in uporabnikom tudi, če del na Glavnem trgu ne bi izvajali. Vsaka raziskava bi v tem kontekstu ugotovila, da je te objekte treba statično utrditi in poskrbeti za protipotresno ojačitev, kar pa lahko izvaja le lastnik sam. Dela pri urejanju javnih površin pa so organizirana tako, da pri ustrezno vzdrževanih stavbah do poškodb ne more priti.«

Lastnikom je bilo med monitoringom menda obljubljeno, da bodo prejeli poročila, a jih niso, za vpogled smo zaprosili tudi na Dolenjskem listu. »Poročilo je za fazo ugotovitve stanja obstoječih poškodb na objektih ob gradbišču pred začetkom del izdelano. Poročilo je naročil izvajalec del in ga ni dolžen predajati komurkoli. Poročilo je namenjeno nadzoru nad potekom gradbenih del in prilagajanju načina gradnje glede na ugotovitve. Za vpogled v poročilo je pristojen izvajalec del, podjetje CGP,« odgovarjajo z občine.

KAJ PA RAZPOKE PLOMB?

Lastniki in stanovalci, ki so hrupu ob gradbišču izpostavljeni skoraj vse dni, so se še spraševali, ali ni mogoče del izvajati na manj agresiven način, ki bi njihovi lastnini povzročil tudi manj škode. Z rotovža odgovarjajo, da dela potekajo v dopustnih mejah in da »vplivi na stavbe pri izvedbi gradbenih del ne vplivajo na življenje v stavbah ob gradbišču tako močno, da bivanje ne bi bilo možno. Izvajalec pozna situacijo in stanje objektov, ki mejijo na gradbišče. Ob sondiranju je bila ugotovljena tudi sestava tal, o kateri je izvajalec del seznanjen. Z glavnimi gradbenimi posegi smo od objektov razmeroma oddaljeni. V nekaj primerih, kjer se gradnja približa objektom, in v primerih neugodne sestave tal pa so predvideni načini izvajanja izkopov, ki ne povzročajo vibracij ali jih zmanjšujejo na minimalno mero, pri čemer pa nastaja hrup in je obenem izrazitejše tudi prašenje.«

Ob tem so ponovili, da bi po njihovem prepričanju lastniki morali hiše primerneje vzdrževati in jih konstrukcijsko ojačati, glede počenih t. i. mavčnim plomb na hišah pa so zapisali, da so vse »zaenkrat pregledane počene plombe pokazale, da gre za lasaste razpoke, ki niso konstrukcijske narave in ne ogrožajo niti stavb niti ljudi v njih«.

Glavno vprašanje lastnikov nepremičnin se nanaša na povračilo škode oz. plačilo sanacije, v kolikor bi bile hiše zaradi gradnje dejansko poškodovane. Na MO Novo mesto so ponovili, da se kot investitorji skupaj z ostalimi ves čas ukvarjajo s tem, da do tega ne bi prišlo, v kolikor bo, pa bodo primere reševali individualno: »Odškodninska odgovornost se presoja na podlagi dejanskih ugotovitev posameznega primera, v katerem se presoja, ali so izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti (škodljivo dejstvo, škoda, vzročna zveza in krivda). Na obseg odgovornosti odgovorne osebe vpliva tudi morebitni soprispevek oškodovanca k nastanku škode.«

SESTANEK NI POTREBEN

Glede neodvisnega strokovnjaka, ki bi jim bil na voljo že med gradnjo in bi jim lahko svetoval o razpokah in ustreznih ukrepih, so zagotovili, da nad projektom bdijo strokovnjaki, gradbišče nadzoruje podjetje Projekt iz Nove Gorice.

Prebivalci središča mesta so med drugim izrazili še zaskrbljenost zaradi t. i. interventnih poti, saj da je izkopana jama v spodnjem delu trga že tako široka, da je onemogočen dostop za večje gasilsko vozilo. »Skladno z Elaboratom začasne prometne ureditve v času prenove mestnega jedra je za vsa interventna vozila na nujni vožnji omogočen dostop v zaporo. Gašenje požarov je možno tudi v primeru, da je gasilsko vozilo oddaljeno od požara 100 m ali več. Poleg tega je na izteku Sokolske ulice požarni hidrant. Takšne in druge intervencije so možne tudi prek odprte gradbene jame ali ob njej v dogovoru z izvajalcem del,« pravijo na občini.

Naši sogovorniki so si želeli tudi, da bi občina sklicala poseben sestanek z lastniki nepremičnin, a jim želje ta hip ne bodo uslišali: »Ocenjujemo, da dodaten sestanek z lastniki stavb, glede na obrazložitve in odgovore, ki so jih že prejeli, trenutno ni potreben, saj so upoštevana vsa potrebna merila in ukrepi za zagotovitev izvajanja del brez škode za ustrezno vzdrževane objekte ob gradbišču.«

Članek je bil objavljen v 46. številki Dolenjskega lista z dne, 16. november 2017.

Mirjana Martinović