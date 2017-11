Kdo bo dobil božičnico ali 13. plačo?; KZ Krka zapira trgovino

22.11.2017 | 17:15

Bližamo se zaključku leta in zaključnim bilancam v podjetjih, ko se v upravah – vsaj uspešnejših – odločajo, ali bodo oz. na kakšen način za delovno uspešnost nagradili svoje zaposlene. Vprašanja o božičnicah, 13. plači in drugih oblikah nagrad smo naslovili na skoraj 40 podjetij z območja Dolenjske, Bele krajine, Posavja in kočevsko-ribniškega. V tiskani izdaji Dolenjskega lista preverite,katera podjetja so nam odgovorila, kje bodo ob koncu leta nagradili svoje delavce in kje ne.

KAKO POSLUJE KRKA

V medijih vsake toliko časa oživijo govorice o morebitni prodaji novomeške družbe Krka. Kako je s tem in kako posluje naše farmacevtsko podjetje in tudi o načrtih, pišemo tokrat.

REŠEVANJE TEŽAV KZ KRKA

Tudi o KZ Krka pišemo, ki svoje poslovne težave rešuje tudi z zaprtjem svoje trgovine v Škocjanu. Te dni je to v Škocjanu še prav posebej vroča tema, saj so Škocjančani razočarani in pravijo, da jo bodo močno pogrešali, zlasti kmetje. Se obeta tudi zaprtje drugih trgovin KZ Krka? Preverite v četrtkovem Dolenjcu.

KOT V KONCENTRACIJSKEM TABORIŠČU

Bili smo na semiški prireditvi Praznovanje jeseni, zajtrkovali smo z novomeškimi starostniki, ki so v Domu starejših občanov Novo mesto pripravili slovenski tradicionalni zajtrk, kakršnega so jedli nekoč in preverili, zakaj se prebivalci Fare pri Kostelu počutijo, kot bi jih zaprli v koncentracijsko taborišče.

Vse to preberite v Dolenjskem listu, edinem neodvisnem tedniku v tem delu Slovenije.