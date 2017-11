Enega osumljenega vloma že našli

22.11.2017 | 12:00

ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

V ponedeljek, 20. 11. 2017, okrog 1.30 ure je bila PU Ljubljana obveščena o vlomu v prostore bencinskega servisa v Kočevju. V okviru kriminalistične preiskave so policisti ugotovili, da so štirje zamaskirani storilci vlomili skozi vhodna vrata objekta, iz katerega so odtujili kovinsko blagajno z denarjem in vinjetami, pri čemer so povzročili za okrog 50.000 evrov materialne škode. Policisti so takoj po sprejemu obvestila pričeli z izvajanjem aktivnosti za odkritje in prijetje storilcev in še istega dne izsledili enega od osumljencev, pri katerem so v okviru hišne preiskave odkrili nekaj odtujenih predmetov in kovinsko blagajno. Odtujene predmete so policisti vrnili oškodovancu, 19-letnega osumljenca pa včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Policisti s kriminalistično preiskavo še nadaljujejo z namenom odkritja in izsleditve ostalih treh osumljencev, ki so sodelovali pri izvršitvi kaznivega dejanja.

Vlomili v stanovanje

V kraju Jablan na območju Mirne Peči je včeraj nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar. Lastnika je oškodoval za 5000 evrov.

Vozila preblizu desnemu robu

Včeraj nekaj pred 15. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo osebnega in tovornega vozila (kombi) na cesti med Šentjernejem in Škocjanom. Z ogledom so ugotovili, da je nesrečo povzročila 24-letna voznica, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 48-letni voznik. Poškodovano povzročiteljico nesreče in tri potnike v tovornem vozilu so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Ropar v priporu

Kot so na sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so bili konec avgusta sevniški policisti obveščeni o ropu na območju Sevnice. Oboroženi storilec naj bi v zgodnjih jutranjih urah skozi odklenjena vhodna vrata vstopil v stanovanjsko hišo. Oškodovanki je grozil z orožjem in zahteval, da mu odpre sef, ki se je nahajal v hiši. Oškodovanka se je zbala za življenje svojih otrok in svoje življenje, zato mu je izročila denar iz sefa, osumljenec pa je po ropu pobegnil. Policisti in kriminalisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilca. Med preiskavo so ugotovili, da je kaznivega dejanja ropa osumljen 33- letni državljan Bosne in Hercegovine, ki začasno biva v Sloveniji. Osumljenca so izsledili in prijeli na območju Ljubljane. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalni sodnici na Okrožno sodišče v Krško, ta pa je zanj odredila pripor.

M. L.-S.