Občina Kočevje bo zgradila halo za Kolektor Sikom

22.11.2017 | 16:25

Udeleženci javne predstavitve.

Projekt so predstavili (od desne): Roman Hrovat, Tadej Pečkaj in Miran Eržen.

Kočevje - V prostorih Podjetniškega inkubatorja Kočevje je včeraj potekala javna predstavitev projekta izgradnja prizidka k proizvodni hali na naslovu Trata XIV/8. Projekt so predstavili podžupan občine Kočevje Roman Hrovat, projektant Kolektor Koling, d.o.o., Miran Eržen in vodja kočevske podružnice Kolektor Sikom, d.o.o., Tadej Pečkaj.

Kot je povedal Hrovat, so srečanje s krajani Trate pripravili, da razjasnijo vprašanja, ki se pojavljajo glede investicije - gradnje prizidka k obstoječi proizvodni hali podjetja Kolektor Sikom. Investitor 630 kv. metrov velikega prizidka bo občina Kočevje, ki bo po končani investiciji dala poslovne prostore v najem Kolektorju z aneksom k obstoječi pogodbi, po kateri občina podjetju oddaja v najem obstoječe prostore. »Naš namen je biti dolgoročno tukaj,« je povedal Pečkaj o podjetju, ki je v Kočevju prisotno že od leta 2008. Širjenje prostorov je, ker so v avtomobilski industriji, vendarle tveganje, je dejal in dodal, da so se pogodbeno vezali za najemnino za pet let, z možnostjo podaljšanja.

Projektantska vrednost 18x35 m velikega in 7,5 metrov z nivoja spodnjega dvorišča visokega prizidka, je, kot je povedal Hrovat, nekaj manj kot 500 tisoč evrov. Računajo pa, kot je dodal, da bodo na razpisu dobili ugodnejšo ponudbo. Za gradnjo prizidka, ki bo betonska konstrukcija z ravno streho in fasado s sendvič pameli, bo občina najela kredit, preko najemnine pa se jim bo celotna investicija povrnila v nekaj več kot desetih leti. Kolektor jim bo letno plačeval 28.554 evrov najemnine.

Hrovat je povedal, da za stanovalce Trate ne bo nobene dodatne obremenitve, saj prvotno načrtovane ureditve dvosmernega prometa zaradi želje civilne iniciative in stanovalcev, da se ohrani tunel takšen kot je, ne bodo izvedli. Udeležence predstavitve pa je prav to, kakšne bodo dodatne obremenitve okolja, najbolj zanimalo. Kot je povedal stanovalec Trate Primož Pahor, so že sedaj zelo blizu mejnih vrednosti hrupa. Vendar pa, kot sta zatrdila projektant in podžupan, mejnih vrednosti ne bodo presegli. Eržen je povedal, da kar se bo tehnološko dogajalo v novem objektu bo manj hrupno, kot je v obstoječem, ter da bodo vsaj delno izboljšali tudi obstoječo stavbo, da bo manj hrupa.

Besedilo in foto: M. L.-S.