Tragična nesreča v gozdu, moški podlegel poškodbam

22.11.2017 | 18:35

Moškemu reševalci niso mogli pomagati. (Foto: arhiv DL)

Danes popoldne ob 14.04 je v gozdu pri kraju Golek na območju občine Črnomelj prišlo do delovne nesreče, v kateri se je drevo podrlo na krajana, ki je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem NMP pri prenosu umrlega do vozila. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Našel mino in strelivo

Ob 13.47 je občan v bližini naselja Breg v sevniški občini našel minometno mino, kalibra 45 mm, in dva kosa pohotnega streliva, kalibra 7,9 mm, oboje italijanske izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in uskladiščila do uničenja.

S helikopterjem UKC Maribor

Ob 14.29 sta posadka helikopterja Letalske policijske enote in dežurna ekipa Helikopterske enote nujne medicinske pomoči Maribor s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz ZD Krško v UKC Ljubljana.

J. A.