V Rosalnicah gorel bivalni zabojnik; trčila v peško

23.11.2017 | 07:00

Sinoči ob 21.41 uri je v Rosalnicah, občina Metlika, gorel bivalni zabojnik. Gasilci PGD Metlika in Rosalnice so ogenj pogasili, očistili požarišče in pregledali okolico. Ogenj se ni razširil izven zabojnika. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Trčila v peško

Ob 17.16 je v naselju Tržišče, občina Sevnica, voznica osebnega vozila trčila v peško. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v ZD Sevnica.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Češnjice pri Trebelnem in Brezje – Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Tudi pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Cirnik -Ravne, Migolica in Migolska Gora v občini Mirna pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE, izvod Mlekarna.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC na izvodu MAVEC;

- od 8.30 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10.30 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA .

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC2 na izvodu Romi;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO na izvodu Sečje selo.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Stari Grad Bočje, Zavode, Savinek in Slivje ribogojnica med 7.30 in 11. 30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Perišče in Slovenska vas Mokrice med 8. in 14. uro in na območju TP Dolenje Skopice med 8.30 in 14.30 uro.

M. K.