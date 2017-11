Rome oprostili plačevanja najemnine in izrazili navdušenje nad kolesarsko dirko

23.11.2017 | 08:30

Trebanjski občinski svet na sinočnji seji

Marjan Kukenberger iz Kolesarskega društva Gorenje Ponikve je svetnikom predstavil predlog, da bi bil v Trebnjem začetek kronometra dirke Po Sloveniji.

Župan Alojzij Kastelic

Trebnje - Kolesarska dirka Po Sloveniji, ki je največja kolesarska prireditev pri nas, je v preteklosti nekajkrat že potekala tudi po trebanjski občini. Trebanjcem se tokrat obeta posebna priložnost, saj jim je novomeški kolesarski klub Adria Mobil, ki je organizator dirke, ponudil, da bi bil začetek zadnje etape največjega kolesarskega spektakla v Trebnjem. Večina svetnikov na sinočnji seji je bila nad predlogom navdušena in ga je soglasno sprejela.

»Začetek kronometra bi bil pred občinsko stavbo, cilj pa v Novem mestu,« je svetnikom pojasnil Marjan Kukenberger iz Kolesarskega društva Gorenje Ponikve, ki je v preteklosti pomagalo pri prireditvi te dirke. Ker so se izkazali kot odlični organizatorji in ker se je ob progi vedno zbralo precej navijačev, je vodstvo dirke predlagalo, da bi bil začetek zadnje etape v trebanjski občini. »Ker je to zadnja dirka pred slovito dirko po Franciji, bodo na njej najbrž nastopila mnoga zveneča imena svetovnega kolesarstva, kot je bilo tudi v preteklosti,« je dejal Kukenberger in dodal, da je omenjena etapa predvidena za nedeljo, 17. junija, ko bo v Trebnjem tudi prireditev Trebanjski koš. V kolesarskem društvu Gorenje Ponikve pred tem načrtujejo tradicionalni kolesarski maraton, ki se ga udeležuje vedno več rekreativnih kolesarjev, zato se takrat obeta pravi kolesarski praznik.

Svetniki so v razpravi poudarili, da je to izjemen dogodek in odlična priložnost za promocijo občine. Vsako leto dirko spremlja skoraj 50 novinarskih ekip iz Slovenije in tujine, prav toliko je tudi različnih fotoreporterjev ter televizijskih ekip. Dirka ponuja lepo priložnost za promocijo podjetij na označbah in transparentih ob progi, na razglasitvenem odru ali v televizijskem prenosu na Eurosportu in nacionalni televiziji. »Za ta denar boljše promocije ne bi mogli dobili,« je dejal Janez Zakrajšek, Gregor Kaplan pa je meni, da je to odlična priložnost, na katero bo potrebno biti pripravljen.

Namesto najemnin bodo uredili gradbena dovoljenja

Svetniki so se med drugim tudi strinjali s predlogom občine, da se posamezne Rome v romskem naselju Vejar oprosti plačila najemnine za obdobje petih let. Nekateri so namreč izkazali resen namen za ureditev svojih bivalnih razmer in so pripravljeni prevzeti tudi stroške pri pridobivanju ustrezne dokumentacije za gradnjo stanovanjskega objekta. »Z našimi ukrepi jim želimo omogočiti, da legalno pridejo do gradbenega dovoljenja. V tem času, ko bodo komunalni prispevek plačevali po obrokih, pa jih oprostimo najemnine. Mi jih moramo navaditi na obveznosti. To je način civilizacijskih norm in način, da pridemo do rešitev,« je po seji pojasnil župan Alojzij Kastelic.

Prvoten predlog je sicer bil, da se plačila najemnine oprosti le sedem romskih družin, ki so izkazale interes za pridobivanje gradbenega dovoljenja. A predsednik odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo Nino Zajc je ob tem izpostavil, da tudi preostalih 34 družin, ki so že pridobile gradbeno dovoljenje za gradnjo svojih objektov, občini ne plačujejo najemnine. Da ne bi delali razlik med Romi, je zato predlagal sprejetje sklepa, da bo za obdobje naslednjih petih let plačevanja najemnine oprostijo vseh 41 družin.

Besedilo in fotografije: R. N.

