Cene vrtca niso hoteli zvišati

23.11.2017 | 09:15

Otroci vrtca Čebelica na nastopu ob podpisu pogodbe za nov vrtec.

Šentjernej - Na sinočnji občinski seji se je vnela vroča razprava pri predlogu povišanja cen v tukajšnjem Vrtcu Čebelica. Svetniki niso hoteli slediti podražitvi, ki jo je predlagal vrtec oz. občinsko vodstvo in so točko raje prekinili ter sklenili, da jo nadaljujejo na decembrski občinski seji, ko bodo prej slišali odgovore na vprašanja, ki so jih izpostavili. Pričakujejo, da jim bo takrat stvari razlagalo vodstvo vrtca.

Predlog nove cene je občutno večji od dosedanje cene, ki velja od 1. januarja 2016. Za prvo starostno obdobje in družinska varstva polna cena znaša 445 evrov, po 7,4 - odstotnem povišanju bi 478 evrov oz. 33 evrov več. Za drugo starostno obdobje (od 3 do 6 let) je polna cena 339 evrov, po novem bi 3 odstotke več, kar je 349 evrov ali je 10 evrov več od obstoječe. Stroški živil za otroka na dan bi ostali enaki, to je 1,50 evrov, cena 10. in vsake naslednje ure varstva dnevno pa bi se z 2,25 evrov povišala na 2,37 evrov.

Kot je na seji pojasnila Darja Bambič, ki na občinski upravi pokriva področje družbenih dejavnosti, so razlogi za zvišanje cen predvsem odprava plačnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja za 44 zaposlenih v vrtcu, odprava interventnih ukrepov na področju plač, to so napredovanja, višji znesek regresa za letni dopust, prehrano in prevoz, pa tudi to, da svetniki lani niso sprejeli predloga za zvišanje cen.

Župan Radko Luzar je povedal, da so v njegovem prvem letu županovanja cene vrtca celo znižali, lani so ostale nespremenjene, zdaj pa so stroški dela postali tako veliki, da je treba slediti predlogu vrtca. »Taki so normativi, na to nimamo vpliva. Sicer pa je vaša stvar, kako se odločite. Če povišanja ne bo, bo pa šlo več iz občinskega proračuna in bo zato postorjenega kaj drugega manj v občini,« je dejal in poudaril, da v vsakem primeru so stroški veliki tako za starše kot za občinski proračun.

Občina poleg zagotavljanja sredstev za kritje razlik v ceni zagotavlja tudi investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca ter najemnine enot Živ žav v Orehovici, Kobacaj v Gorenji Brezovici ter Gradiček v Gorenjem Gradišču. Obenem prav zdaj v Šentjerneju poteka tudi gradnja novega vrtca.

Svetniki so - kot rečeno - bili zelo zadržali do podražitve vrtca, slišati je bilo predloge za zavrnitev sklepa, vprašanja o primerljivosti cen z ostalimi vrtci v okolici, saj naj bi bili v Šentjerneju med najdražjimi, kaj v vrtcu storijo za racionalizacijo in optimizacijo, npr. pri zaposlenih kuharjih, kaj za zmanjšanje stroškov v prihodnje sploh pomeni gradnja novega vrtca v Šentjerneju itd. Na koncu so sklenili, da je stvari pred odločitvijo treba predebatirati, pri čemer ne bo šlo brez pojasnil ravnateljice zavoda Anice Srpčič.

V letošnjem šolskem letu je v Vrtec Čebelica vpisanih 368 otrok in 6 otrok s posebnimi potrebami, pričakujejo še dve odločbi o usmerjanju. Glede na vpis in prostorske pogoje so oblikovali 22 skupin.

Besedilo in foto: L. Markelj

