Z novo avtolestvijo bodo gasilci še hitrejši

23.11.2017 | 11:30

Lovro Hren, Leon Gerden, Meta Geržina in Anton Strah

Trebnje - Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje je z družbo Webo podpisalo pogodbo v višini 568.898,78 evra za nabavo nove gasilske avtolestve z zgibnim lestvenikom nemškega proizvajalca. Avtolestev znamke Magirus M32L AS z reševalno višino 32 metrov naj bi trebanjski gasilci dobili prihodnjo jesen.

Pogodbo sta v prostorih gasilskega doma Trebnje v torek podpisala predsednik PGD Trebnje Leon Gerden in Meta Geržina, direktorica dobavitelja Webo, ki je bil izbran na razpisu kot najugodnejši ponudnik.

Nakup nove avtolestve sofinancirajo občine Trebnje, Mokronog Trebelno, Šentrupert, Mirna, ki bodo prispevale okoli 419 tisočakov (po delitvenem ključu glede na število prebivalcev), Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje (na razpisu za sofinanciranje opreme so Trebanjci pridobili 150 tisočakov), gasilci pa upajo tudi na donacije gospodarskih družb. Gasilska zveza Trebnje bo namreč najela kredit, s katerim bo plačala pridobitev, občine pa ji bodo letno nakazovale denar iz proračunov. Vsak kredit in njegovo vodenje pa pomeni tudi strošek.

Gasilci PGD Trebnje so imeli v letošnjem letu že 100 intervencij (v celotnem lanskem letu 76).

"Skupen projekt vseh štirih občin Temeniške in Mirnske doline, Gasilske zveze Trebnje in Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje, ki se je usklajeval in pripravljal leto in pol, bo pomenil velik napredek pri izvajanju javne gasilske službe na območjih vseh štirih občin in s tem pripomogel k večji varnosti naših občanov," je povedal poveljnik PGD Trebnje Lovro Hren.

Avtolestev, ki so jo naročili, je zelo uporabna na različnih vrstah gasilskih intervencij: gašenje požarov, tehnična pomoč (npr. vstop v zaklenjeno stanovanje v tretjem nadstropju bloka), reševanje z višine.

Trenutno na tovrstnih intervencijah gasilci PGD Trebnje kot osrednja enota omenjene zveze uporabljajo teleskopsko platoformo (tudi z njo lahko rešujejo na maksimalni višini 32 metrov), katero so nabavili pred 10 leti. Letos so z njo posredovali 10-krat.

"Ta platforma je zdaj stara 20 let, ker smo od kranjskih poklicnih gasilcev takrat kupili rabljeno. Z njo smo imeli kar nekaj tehničnih težav in posledično visoke stroške vzdrževanja, pa tudi ni najbolj zanesljiva. Poleg naštetega je pomembna razlika med avtolestvijo in platformo tudi v času postavitve, avtolestev bo na delovni višini v 75 sekundah, platforma za to potrebuje sedem do osem minut," je še pojasnil Hren in omenil, da je dobavitelj atvtolestve v sklopu razpisa vzel v račun platformo po sistemu staro za novo.

Janja Ambrožič, foto: PGD Trebnje

Galerija