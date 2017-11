Kdo bo predstavljal dolenjske, posavske in belokranjske interese v Državnem svetu?

23.11.2017 | 10:05

Županskim kolegom se v državnem svetu na novo pridružuje sevniški župan Srečko Ocvirk (Foto: arhiv DL)

Bojan Kekec je eden od novoizvoljenih v DZ (Foto: B.B., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Na volilnih zborih po Sloveniji so včeraj popoldne izbrali 22 državnih svetnikov, ki bodo naslednjih pet let v državnem svetu zastopali lokalne interese. Med njimi je polovica v svetniških klopeh sedela že v zadnjem mandatu. Za svetnike je bilo izvoljenih tudi osem županov in nekaj podžupanov, kažejo podatki volilnih komisij volilnih enot, ki pa še niso uradni.

Med župani, ki so bili vnovič izvoljeni za državne svetnike, je tudi župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, ki se je za vstop v DS tokrat pomeril z županom Kočevja Vladimirjem Prebiličem. Županskim kolegom se v državnem svetu na novo pridružuje sevniški župan Srečko Ocvirk.

Med novoizvoljenimi svetniki je tudi nekaj podžupanov. Novomeški podžupan Bojan Kekec, katerega tekmica je bila županja Občine Šmarješke Toplice Bernardka Krnc, bo svetnik že tretji mandat. Prav tako je vnovičen mandat dobil črnomaljski podžupan Samer Khalil.

S. G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 5h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Blokar iz Čardaka Zelo slaba izbira v Beli krajini neke koristi ni od njega 2h nazaj Oceni vih k nas res morajo v vseh vejah oblasti zastopati šiptarji Hrvatje Bosanci srbi hrvati sirci itd k res ni nobenga slovenca več Preglej samo prijavljene komentatorje