Ali bolniki, zaporniki, invalidi, starejši v domovih sploh volijo?

23.11.2017 | 12:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Seveda mora država po zakonu prav vsem omogočiti, da volijo in uresničijo to svojo državljansko pravico in dolžnost, a zanimalo nas je, kako je v praksi z bolniki v bolnišnicah, stanovalcih v domu starejših občanov, zaporniki in priporniki v zaporih, v kolikšni meri se ti volivci res odzovejo na volitve, ali jih kdo na to spomni, spodbudi…

Kot je za Dolenjski list povedal direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko, se v praksi te oblike glasovanja poslužuje relativno malo volivcev. Posebne statistike ne vodijo, običajno pa po pošti glasuje približno 1.500 do 2.500 volivcev. V drugem krogu letošnjih volitev predsednika republike je od vseh 717.095 volivcev, ki so prišli na volitve, na voliščih zunaj kraja stalnega bivališča volivca glasovalo 1.646 volivcev, kar pomeni slabih 0,2 odstotka.

V ZAVODIH POMAGAJO

»Vedno je iniciativa za glasovanje na drugačen način (po pošti v Sloveniji, na domu itd.) na strani volivca, kar pomeni, da mora v skladu z določbami zakona in rokovnika, ki ga sprejme DVK, obvestiti volilni organ o tem, da želi glasovati na drugačen način. DVK pred izvedbo volitev (čeprav to ni njena zakonska dolžnost) obvesti bolnišnice, domove za starejše in sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, torej zapore, o volitvah in možnosti volivcev v teh zavodih oz. ustanovah, da lahko glasujejo po pošti. Posredujemo jim tudi ustrezne obrazce, s katerimi potem volivci obvestijo okrajne volilne komisije (OVK). Menimo, da bi morali pri obveščanju volivcev, zlasti v domovih za starejše in bolnicah, sodelovati ne samo zaposleni v teh zavodih, temveč tudi svojci, ker gre običajno za starejše osebe,« pravi Vučko.

Volivec mora OVK obvestiti, da želi glasovati po pošti najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja - do tega dne mora OVK prejeti obvestilo. Ta nato izda volilno karto in pripravi volilno gradivo, ter ga pošlje na naslov ustanove, ki jo je sporočil volivec. Izpolnjeno glasovnico volivec ali zavod pošlje na OVK.

V novem Dolenjskem listu si lahko več preberete o tej temi, preverili pa smo tudi, kako je z glasovanjem v Domu starejših občanov Novo mesto, v Splošni bolnišnici Novo mesto ter v naših zaporih.

L. Markelj