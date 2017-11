S hudo življenjsko preizkušnjo do knjižnega prvenca

23.11.2017 | 14:00

Metlika - Včeraj zvečer je bila v tukajšnji Ljudski knjižnici predstavitev knjige z naslovom Rak'n' roll domačina Nikole Kekića, ki je njegov knjižni prvenec. Z Matjažem Rusom, ki se je pogovarjal z avtorjem, sta odstrla marsikatero zanimivost iz knjige, ki ima dva dela. Prvi del knjige je predvsem rock'n' roll. Opisuje življenje v svojem otroštvu in mladosti, drugi del pa prinaša »iskreno, pretresljivo, zelo osebno izpoved fanta in moža v boju s težko boleznijo,« kot je v predstavitvi knjigi dejala direktorica Ljudske knjižnice Marta Strahinič.

Čeprav je knjiga izredno resna, pa je zlasti v prvem delu veliko duhovitih komentarjev in prigod. Kekić se jo je odločil napisati, ker je želel, da po težki bolezni – leta 2006, ko mu je bilo komaj 30 let, je dobil diagnozo karcinom leve nosne votline – vsaj nekaj ostane za njim. Knjiga pa bo lahko tudi v dobrodošel pripomoček tistim, ki so se znašli na »ovinku življenja« in so se ali se bodo srečali s podobnimi vprašanji, strahovi, težavami in dilemami kot on.

Odlomke in Kekićeve knjige je prebirala Lidija Baškovič Nemanič, nastopila pa sta mlada pianista Anka Pezdirc in Jaka Špehar, učenca Glasbene šole Črnomelj.

