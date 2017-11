FOTO: Osemnajsti Festival Stična že v polnem zagonu

23.11.2017 | 13:00

Big band Stična

Stična - Prejšnji vikend se je začel 18. Festival Stična, ki bo pestro paleto dogodkov ponujal vse do 2. decembra. Danes denimo bo obiskovalce na pot po Južni Ameriki popeljal Matej Košir.

Prvi festivalski vikend je že mimo, pred organizatorji iz Kulturnega društva Stična sta še dva.

PETEK

Uvodni dan je zaznamoval Glasbeni maraton in natečaja za Rock vizije ter Festival Stična, kjer so se publiki predstavile mlade, neuveljavljene glasbene skupine. Letos sta žirijo prepričala: Gross upi (koncert bodo imeli na prihodnjem, 19. Festivalu Stična), in Ice on Fire za nastop na festivalu Vizije. Oder Užitkarnice Jama so potem zavzeli lanski zmagovalci festivalskega natečaja, skupina JU T iz Slovenj Gradca.

SOBOTA

Dan knjižnice in Muca Copatarica

V soboto dopoldne so v okviru dneva knjižnice na Festivalu Stična praznovali rojstni dan Muce Copatarice. Z njo so se najmlajši spoznavali s knjigami in bralno kulturo preko ure pravljic s Palčkom Bralčkom, slovensko-angleške ure pravljic ter socialnimi igrami s knjigo.

V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični so z odprtjem fotografske razstave Vzporedni svetovi Tanje Ahčan in likovne razstave Sakralna arhitektura Marije Tratar v soboto tudi uradno odprli letošnji Festival Stična.

Svečana otvoritev Festivala Stična, na kateri je bil tudi ivanški župan Dušan Strnad.

Na sobotni uradni otvoritvi festivala v galeriji Muzeja krščanstva na Slovenskem se je občinstvu prvič predstavil Big band Stična z umetniškim vodjem in dirigentom Bracom Doblekarjem, ki od letošnje jeseni deluje pod okriljem Kulturnega društva Stična. Slovesno odprtje so popestrili še ženski pevski zbor Harmonija in tenorist Miloš Genorio. Sobotni večer pa so zaključili s funk rock koncertom skupine Josip Brez v Užitkarnici Jama.

NEDELJA

V nedeljo popoldan so se otroci z ustvarjalci iz Siti teatra odpravili Po sledeh dinozavrov.

Po sledeh dinozavrov

Za ljubitelje filma so pripravili večer kratkih filmov in pogovor Klemna Janežiča z režiserjema Urhom Pircem in Lukom Gluvićem.

DRUGI FESTIVALSKI VIKEND

Kot je bilo že zapisano, se danes obeta potopisni večer.

Jutri bodo v Užitkarnici Jama natopili Prismojeni profesorji bluesa, glasbeni fenomen, ki ima svoje korenine tudi v Stični, v soboto pa bodo na odrske deske Kulturnega doma Stična stopili Društvo mali petelin z avtorsko dramo Feniks, zmagovalko letošnjega Linhartovega srečanja amaterskih gledališč Slovenije. V nedeljo bodo otroci spoznali opero za otroke z naslovom Glasbena hiša v produkciji KUD Cona 8.

Za konec drugega festivalskega vikenda se obeta pot v Tadžikistan in Kirgizijo s Ksenjo Čermelj.

TRETJI VIKEND

Do zaključka festivala, ta bo 2. decembra, se bodo predstavili še Andreja Avberšek s potopisom o Vietnamu in Kambodži, Brkovi (Hrvaška), gostje iz Srbije s komedijo Braćo i sestre, Koala Voice, Blue Town's Radio ter Ditka in Feri Lainšček.

Idejni vodja festivala Mik Lampret je izpostavil, da ima Festival Stična močen programski okvir predstavljanja kakovostnih ljubiteljskih ustvarjalcev, neuveljavljene profesionalne umetnosti, promoviranja domačih perspektivnih avtorjev in gradnje mednarodne kulturne mreže, ki ga vsako leto začinijo z vrhunskimi domačimi in tujimi ustvarjalci.

"Tako pa je hkrati vsako leto lahko poseben. Poseben v ustvarjalcih, ki jih gostimo, v ustvarjalcih festivala, ki se menjajo in v obiskovalcih, ki prihajajo iz cele Slovenije. Univerzalnost pa se najbolj kaže v občutkih, ki se zgodijo v vseh udeležencih, v izkušnjah, ki jih pridobijo ter v stkanih medčloveških odnosih in vezeh. Prvega vikenda se je udeležilo okoli 1.000 obiskovalcev. Po naši oceni je bil zelo dober in verjamemo, da so vsi obiskovalci začutili bistvo Festivala Stična in da se bodo z veseljem vračali v Stično," je še povedal Lampret.

J. A., foto: Festival Stična