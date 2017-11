Izpulila se je korenina in hrast je padel na 46-letnika; uničili sedem dreves na Šegovi

23.11.2017 | 13:20

V Beli krajini se je včeraj zgodila tragična nesreča med žaganjem hrasta. (Foto: arhiv DL)

Kot smo že poročali, se je včeraj v Beli krajini zgodila tragična nesreča. Okoli 13.30 so bili črnomaljski policisti obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Dragatuša. Opravili so ogled in ugotovili, da je 46-letni moški z motorno žago podiral večje hrastovo drevo. Ob žaganju se je izpulila korenina drevesa, drevo pa je padlo na 46-letnika. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Zdravnica je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo, policisti pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Poškodovali drevesa

V bližini igrišč na Šegovi ulici v Novem mestu so neznanci v noči na sredo poškodovali in uničili sedem dreves. Policisti še preiskujejo okoliščine kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, s katerim je bilo povzročeno za okoli 1,500 evrov škode.

Zasegli avtomobila

Med kontrolo prometa v Čatežu ob Savi so brežiški policisti okoli 14. ure ustavili voznika avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 52-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil. Vozilo so zasegli, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trebanjski policisti so okoli 19. ure na Mirni ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 60-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Volkswagen golf so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zgorel bivalni kontejner

Metliški policisti so bili nekaj pred 22. uro obveščeni o požaru bivalnega zabojnika v Rosalnicah. V času požara v zabojniku ni bilo nikogar, ogenj pa je objekt v celoti uničil. Policisti so kraj požarišča zavarovali, danes pa bodo opravili ogled. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.

J. A.