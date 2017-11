Denar tudi za Krakovski gozd

23.11.2017 | 14:50

Dogovor je podpisal predsednik razvojnega sveta regije Posavje Franjo Debelak (desno). Projekte je uvodoma predstavil direktor Regijske razvojne agencije Posavje Martin Bratanič (levo). (Foto: M. L.)

Predstavniki posavskih občin in nekaterih organizacij so pred podpisom razpravljali o vsebini razvojnega dogovora. (Foto: M. L.9

V današnji razpravi so napovedali pripravo novega paketa razvojnih načrtov, katerih financiranje naj bi dorekli z novim dogovorom. Ta bo stvar morda prihodnjega leta. (Foto: M. L.)

Krško - Po slovenskih regijah podpisujejo dogovore o financiranju pomembnejših regijskih razvojnih načrtov in tako so danes v Krškem podpisali tak dogovor za regijo Posavje. Dokument je podpisal predsednik razvojnega sveta regije Posavje Franjo Debelak, sicer tudi župan občine Bistrica ob Sotli.

»Predsednik danes podpisuje dogovor v skupni vrednosti dobrih 6 milijonov evrov, ki ga je že podpisal minister za gospodarstvo in tehnologijo,« je dopoldne pojasnil direktor Regijske razvojne agencije Posavje Martin Bratanič.

Dogovor, ki so ga podpisal danes, se nanaša na tri velike projekte. Prvi je varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov in vključuje predvsem Krakovski gozd, zanj namenjajo nekaj manj kot 2,5 milijona evrov.

Drugi projekt je Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, njegova vrednost je 1,4 milijona evrov.

Tretje posebno poglavje danes podpisanega dogovora je Regijska štipendijska shema, ki jo bodo podprli z 2,1 milijona evrov.

Projekti so dobri, kot je vsebino dogovora za razvoj regije Posavje ocenil Franjo Debelak. Nekoliko je obžaloval, da so dogovor podpisali šele danes, kajti sedanje obdobje evropskega financiranja je že skoraj na polovic.

