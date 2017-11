Sosedska radovednost je lahko tudi koristna

23.11.2017 | 20:20

Foto: arhiv DL

Sinoči okoli pol osme zvečer je novomeške policiste klical oškodovanec in povedal, da je pozno popoldne nekdo vlomil v njegovo stanovanjsko hišo in odtujil denar. Policisti so opravili ogled in zbrali obvestila. Po prvih ugotovitvah je storilec med 17.30 in 19.30 skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, preiskal prostore, našel in odnesel denar. Lastnika, ki ga v času vloma ni bilo doma, je oškodoval za 1.000 evrov.

Ob tej informaciji je predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenka Drenik s PU Novo mesto najprej izpostavila, da se policisti dobro zavedajo, da vlomi v stanovanjske hiše in stanovanja pomembno vplivajo na občutek varnosti ljudi, zato preprečevanju in preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj namenjajo še posebno pozornost. Ob pojavu vlomov na določenem območju skrbno opravimo oglede krajev kaznivih dejanj, zavarujemo najdene sledi, zberemo obvestila od oseb, ki bi lahko karkoli vedele o okoliščinah vlomov oziroma tatvin in v okviru policijske preiskave storimo vse, da odkrijemo storilce in najdemo ukradene predmete.

Pridejo, ko nikogar ni doma

V zadnjih nekaj primerih na njihovem območju so ugotovili, da predvsem v stanovanjske hiše vlomilci vlamljajo v dnevnem času ali zgodaj zvečer,vedno pa takrat, ko v hiši ni nikogar. "Ocenjujemo, da se storilci, ki vlamljajo, v dnevnem času, pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Najverjetneje opazujejo navade stanovalcev npr. kdaj običajno odidejo od doma in kdaj se vrnejo, ali imajo v hiši psa, skozi katero okno ali vrata naj vlomijo, da bo čim manj možnosti, da jih kdo opazi in podobno," pravi Drenikova in dodaja, da ob vlomih v temnih delih dneva, predvsem v zgodnjih večernih urah, vlamljajo v hiše, v katerih očitno ni nikogar in nikjer v hiši ne gori luč. Storilci vlamljajo skozi vrata ali pritlična okna, preiščejo hišo in kradejo predvsem denar in zlat nakit.

Policisti občanom svetujemo, naj doma ne hranijo večje količine gotovine in vrednejšega nakita. PIN kode plačilnih in bančnih kratic naj hranijo ločeno in naj jih ne označujejo, orožja pa naj hranijo v primernih protivlomnih in protipožarnih omarah. Omare in sefi naj bodo vgrajeni in zakriti. Vsekakor je priporočljiva namestitev alarmnih sistemov in kakovostnih ključavnic.

Ključi ne sodijo pod predpražnik!

"Žal še vedno obravnavamo primere, ko so oškodovanci močno olajšali delo tatovom, saj so ti našli ključe vhodnih vrat pod predpražnikom ali »skrite« pod bližnjim cvetličnim lončkom. Ob naši odsotnosti poprosimo sosede, da so pozorni na sumljive okoliščine in o tem obvestijo policiste. Če gremo v večernih urah za krajši čas od doma, pa naj bodo v hiši prižgane luči, televizijski ali radijski sprejemnik. Ob upoštevanju zaščitnih ukrepov lahko občutno zmanjšamo tveganje za vlom."

Dobri sosedski odnosi

Sicer so policisti že v preteklosti pozivali občane, naj jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil ali oseb, ki bi si lahko ogledovali stanovanjske hiše in se pripravljali na izvršitev kaznivih dejanj.

"Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas v preteklosti o pojavu sumljivih oseb, registrskih številkah vozil in drugih opažanjih že obveščali, saj smo na ta način že uspešno preiskali marsikatero kaznivo dejanje. Predvsem v skupnostih, kjer se sosedje med seboj poznajo in imajo dobre odnose, so ljudje veliko bolj pozorni na dogajanje in hitreje prepoznajo sumljive okoliščine. Pozorni so na primer na neznano osebo, ki hodi okoli sosedove hiše ali na lajež psa, ki na ta način opozarja na prisotnost neznancev.

Dobri sosedski odnosi že sami po sebi vplivajo na kvaliteto bivanja v skupnosti, prava mera sosedske radovednosti pa lahko odločilno pripomore k zagotavljanju in ohranjanju varnosti v skupnosti," pravijo na PU Novo mesto.

J. A.