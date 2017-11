Halo, tukaj bralec Dolenjca!

23.11.2017 | 16:00

Tudi danes pričakujemo vaše klice na naš dežurni telefon. (Foto: arhiv DL)

Vika Lozar iz Črnomlja opozarja na cesto Črnomelj–Vojna vas, ki bo tudi po adaptaciji, ki poteka, na nekaterih odsekih ostala brez pločnika. "Na cesti je veliko pešcev in vsaj pri pokopališču bi morali zgraditi pločnik," pravi. "Ljudje pravijo, da je težava v tem, da so nekateri lastniki nesramni in nočejo prodati tistega pol metra zemlje, drugi pa, da za zemljišče postavljajo nerazumno visoko ceno," dodaja.

Iz kabineta črnomaljske županje so nam odgovorili, da je občinska uprava naročila projektno dokumentacijo za celovito ureditev cestnega odseka v Vojni vasi, s pločnikom in javno razsvetljavo torej, a je res, da pločnika za zdaj ni mogoče zgraditi v celoti, »ker nekateri lastniki nočejo prodati zemljišča«.

Jože iz Trebnjega je bil prejšnji teden v tamkajšnjem Mercatorju priča nenavadnemu prizoru. Starejši gospod pred njim je na hitri blagajni želel plačati račun, a ni imel dovolj drobiža in je bil na koncu primoran plačati z bankovcem za 500 evrov. Ker avtomat bankovca za 500 evrov ne sprejema, mu ga je zamenjal tam prisoten prodajalec, ki pa je gospodu, pripoveduje Jože, prinesel dva bankovca po 20 evrov, preostalo pa v bankovcih po 10 evrov. "Tak šop denarja gospodu ni bil pogodu in jaz ga ne bi vzel. Mi je pa nenavadno, da trgovina, kot je Mercator, nima v blagajni kakega bankovca po 100 evrov," razmišlja Jože.

Iz Mercatorja so nam v odgovoru najprej pojasnili, da se je vse to dogajalo dopoldne, okrog 9. ure. »V trgovinah ne hranijo dnevnega zaslužka, ampak ga sproti oddajo. Zato v trezorju ni bilo bankovcev višjih denominacij in gospodu niso mogli 500-evrskega bankovca zamenjati drugače kot z bankovci, ki jih ima trgovina zjutraj za vračanje denarja na blagajnah. Za menjavo bankovca so zbrali denar z nekaj blagajn, saj do 9. ure niso pri prodaji prejeli nobenih bankovcev višjih denominacij, sicer bi jih z veseljem porabili za menjavo, saj bankovce po 10 evrov potrebujejo za vračanje denarja na blagajnah.«

Iz Črnomlja se je tremi vprašanji oglasila tudi bralka Sonja. Zanima jo, kdaj bo urejena javna razsvetljava v Ulici Moša Pijade v Črnomlju, od trgovine DM do kurilnice. Kot pravi, so kabli položeni že približno dve leti, razsvetljave pa še kar ni.

Z občine Črnomelj odgovarjajo, da ni vse tako, kot se zdi, in da investicija še zdaleč ni zaključena. »Po potrjeni prometni študiji in projektni nalogi za spremembo poteka regionalne ceste R1-218 skozi Črnomelj je izdelana projektna dokumentacija za preureditev »stare obvoznice«, ki povezuje priključek na zahodno obvoznico Črnomlja pri kotlovnici Čardak z Ulice 21. oktobra. Projekt mora biti še recenziran, poleg dokončne ureditve ceste predvideva tudi ureditev para avtobusnih postajališč, preureditev križišča na Ulici 21. oktobra, dvostranskih kolesarskih stez in pločnikov ter javne razsvetljave. Investicija, ki je ocenjena naokoli 350.000 evrov, je predvidena v letih 2018 in 2019, izvedbo pa nameravamo prijaviti na razpise za sofinanciranje iz sredstev EU in proračuna RS. Sicer pa so bile ob vgradnji meteorne kanalizacije priključka obvoznice v pločnik od Ulice Moša Pijade do trgovine DM položene samo zaščitne cevi za javno razsvetljavo, da ne bi bilo potrebno prekopavanje novega asfalta na pločniku.

Gospa Sonja opozarja tudi na obojestransko parkiranje na Ulici Moša Pijade. »Gre za povezovalno ulico, ki vodi na obvoznico. Zgodi se, da se poskušata srečati dva tovornjaka ali avtobusa, pa zaradi takega parkiranja to ni mogoče. Na Kajuhovi ulici je poleg bloka narejeno novo parkirišče, pa nekateri še vedno parkirajo na pločniku pri vhodu v blok, tako da morajo pešci stopiti na cestišče.«

Ali je medobčinska inšpekcija zaznala ta problem in kako je ukrepala, smo vprašali na občino Črnomelj in dobili naslednji odgovor:

»Medobčinski inšpekciji je zadeva poznana. Samo obojestransko parkiranje na Ulici Moša Pijade ne predstavlja težav, v kolikor so osebna vozila parkirana v parkirnih boksih. Težava se pojavi, če na teh mestih parkira tovorno vozilo oz. kako večje vozilo, ki ne spada na te parkirne prostore za osebna vozila. Redarstvo je v preteklosti ob zaznavi tovrstnih kršitev ukrepalo v skladu s svojim pristojnostmi. Kar zadeva pločnik na Kajuhovi ulici, redarstvo dnevno pri kontroli mirujočega prometa opravlja nadzor na tem mestu in dosledno ukrepa ob zaznanih kršitvah. Na tem mestu je bilo izdanih več obvestil o prekršku. Zaradi ureditve regionalne ceste in avtobusnih postajališč bo ukinjeno začasno dovoljeno vzdolžno parkiranje ob »stari obvoznici«. Nadomestna parkirišča nameravamo urediti od kotlovnice do obstoječih makadamskih parkirišč ob Ulici Moše Pijade, o čemer smo informirali predstavnike etažnih lastnikov na sestanku dne 27. septembra 2017.«

Sonjo zanima še, kdaj in na kakšen način bo urejeno križišče pri Lidlu. Primerna rešitev se ji zdi krožišče, saj je »trenutno nemogoče izpeljati iz Ulice pod smreko in od vrtca Čardak. Kolona je po vsej ulici.«

»Za ureditev krožnega križišča na Ulici 21. oktobra in ulici Čardak je direkcija za infrastrukturo (DRSI) že naročila projektno dokumentacijo, ki jo bo treba obnoviti. Za preureditev križišča bomo DRSI zaprosili takoj, ko bo Ulica 21. oktobra spet regionalna cesta,« pravijo na občini Črnomelj.

Bralka Nana se je na nas obrnila s po njenem perečo temo zaposlovanja v novomeški javni upravi.

»Občina, Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino in še katera izmed institucij v zadnjem času na veliko zaposlujejo. Žal pa je tako, da so razpisana mesta že rezervirana za točno določene osebe. Veliko jih pošilja prošnje, imajo več kot primerno izobrazbo in izkušnje, pa ne morejo priti niti blizu. Očitno vodstvo preferira samo točno določene posameznike in posameznice, ki se pojavljajo tudi na določenih dogodkih. Večina zaposlenih molči, spet drugi znajo povedati zelo na glas, kdo ukaže, koga zaposliti ali komu dati točno določeno delo. Na odrih, v pisarnah se pojavljajo ljudje, ki niti slučajno niso najboljši izbor. Pred kratkim sem bila na nekaj dogodkih, ki jih je povezovala gospodična iz Brežic, ki še našega naglasa nima, ampak zavija po posavsko. Zakaj? Saj imamo v našem mestu veliko odličnih obrazov, ki pa ne dobijo priložnosti, ker vodstvo preferira eno osebo. Enako je z razpisi. Iz občinskih virov kroži, da prošenj nima smisla pošiljati, saj se že v naprej ve, kdo bo kje sedel. Menim, da je to narobe. Hudo narobe. In prav zanima me, kaj bodo naši vrli občinarji pripomnili na to.«

Iz kabineta novomeškega župana odgovarjajo: »V letošnjem letu je občinska uprava mestne občine Novo mesto zaposlila dva pripravnika, enega javnega uslužbenca za določen čas in tri za nedoločen čas. V letu 2017 pa sta dva uslužbenca, zaposlena za nedoločen čas, odšla k drugemu delodajalcu, eden pa v pokoj. Razpise za prosta delovna mesta smo v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in zakonom o javnih uslužbencih objavljali na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, območni enoti Novo mesto, in na naši spletni strani www.novomesto.si. Zaposlovanje javnih uslužbencev je potekalo v skladu s sprejeto sistemizacijo in kadrovskim načrtom, ki ga vsako leto potrdi občinski svet. Za prosto uradniško delovno mesto je bila imenovana komisija, ki je opravila razgovore s kandidati, ki so izpolnjevali pogoje, jih strokovno ocenila in na osnovi ocen izbrala najboljšega kandidata. Vso dokumentacijo o tem hranimo v uradu za finance in splošne zadeve. Vsem kandidatom je bila glede na zgoraj opisano zagotovljena enaka dostopnost in enakopravna izbira, ki je bila odvisna izključno od strokovne usposobljenosti in kompetenc za posamezno delovno mesto.«

Boris Blaić

