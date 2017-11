V Posavju danes dve nesreči pri delu s traktorjem

23.11.2017 | 18:20

Foto: arhiv lokalno.si

Poročali smo že o včerajšnji nesreči pri delu v gozdu pri Dragatušu, kjer je zaradi hudih poškodb pri podiranju drevesa umrl moški. Danes popoldne pa so bili policisti obveščeni že o dveh nesrečah pri delu s traktorjem.

V gozdu pri naselju Celine na območju Krškega je pri vleki vejevja s traktorskim vitlom ena izmed vej udarila 59-letnega moškega, ki je stal v neposredni bližini. Moški je padel in se huje poškodoval.

Okoliščine nesreče, ki se je zgodila pri delu s traktorjem na travniku v kraju Podgorje pri Pišecah, pa brežiški policisti še preiskujejo. 47-letnega voznika traktorja so zaradi poškodb glave reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

"Policisti opozarjajo na uporabo zaščitne opreme, dosledno upoštevanje varnostnih ukrepov in previdnost pri delu v gozdu in delu s traktorjem in traktorskimi priključki," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

J. A.