Še ena zadružna trgovina bo zaprla svoja vrata

24.11.2017 | 08:25

Zadružna trgovina KZ Krka v Škocjanu bo odprta še do konca pomladi prihodnje leto. (Foto: L. M.)

Škocjan - Te dni je vroča tema v Škocjanu zaprtje zadružne trgovine, poslovne enote novomeške KZ Krka, ki je tu že od samih začetkov zadružništva. Škocjančani so razočarani in pravijo, da jo bodo močno pogrešali, zlasti kmetje.

Trgovina, ki na sedanjem mestu deluje od leta 1985, ponuja tehnično blago široke potrošnje, artikle za dom in vrt, kmetijski repro material, semena, škropiva, umetna gnojila, krmila in nekaj gradbenega materiala. V Škocjanu je do leta 2002 obratovala tudi živilska trgovina v lasti KZ Krka.

Kot pravi v.d. direktorja KZ Krka Anton Prus, je rok zaprtja 31. december, »glede na zadnje dogovore z občino Škocjan pa bo trgovina odprta vsaj do konca spomladanske kmetijske sezone v letu 2018.« Obenem v novem Dolenjskem listu pojasnjuje razloge, ki so privedli do takšne odločitve, ki gotovo ni bila lahka, a ocenjujejo, da je nujna, glavni pa je večletna težka likvidnostna situacija, ki se z leti samo poglablja.

KUPEC OBČINA ŠKOCJAN

Celotna parcela s stavbo sredi Škocjana je zdaj naprodaj, a kupec je pravzaprav že znan. Zadruga ima sklenjen dogovor z Občino Škocjan, ki ima predkupno pravico. Kot pravi župan Jože Kapler, ki sicer obžaluje zaprtje zadružne trgovine, je občina seveda prva zainteresirana za pomemben prostor sredi Škocjana, v neposredni bližini občinske stavbe, avtobusne postaje, Metelkovega doma, šole itd. Na tem območju ima občina tudi načrte z OPPN za center Škocjana.

Škocjančani pa so razočarani, zlasti tisti, ki so v zadružni trgovini veliko nakupovali. Kaj pravijo nekateri, si lahko preberete v novi številki Dolenjskega lista, izvedeli pa boste tudi, da zaprtje škocjanske zadružne trgovine ni edini ukrep KZ Krka in da glede na dolgoletne slabe poslovne rezultate in slabe razvojne možnosti po besedah v. d. direktorja planirajo tudi zaprtje trgovine v Dragatušu in prodajo lokacije ter spremembe v Novem mestu.

L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 7h nazaj Oceni Prisilna sanacija Iz uspešnega podjetja v bankrotirano luknjo brez počenega groša v enem novomeškem mandatu. Preglej samo prijavljene komentatorje