Potres pri Vinici

24.11.2017 | 07:10

Včeraj ob 15.23 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo, zabeležili potres magnitude 1,7 v bližini Vinice pri Črnomlju, 97 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Vinice pri Črnomlju. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Avto na strehi

Ob 7.29 so v naselju Veliki Podljuben, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto posredovali po prometni nesreči, ki se je zgodila v jutranjih urah, kjer je osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci so odklopili akumulator na vozilu in postavili vozilo na kolesa.

Nesreči v gozdu

Ob 12.01 se je v bližini naselja Celine, občina Krško, pri delu v gozdu poškodoval občan. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč reševalcem pri izhodu iz gozda. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo prepeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 12.35 se je v naselju Podgorje pri Pišecah, občina Brežice, pri delu s traktorjem težje poškodoval občan. Reševalci NMP Brežice so poškodovanca oskrbeli na kraju in ga prepeljali v UC SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Delovna nesreča

Ob 15.38 je na Obrežju, občina Brežice, delavca pri zemeljskih delih poškodoval delovni stroj. Reševalci NMP Brežice so poškodovanca oskrbali na kraju nesreče in ga prepeljali v UC SB Brežice.

S helikopterjem v UKC

Ob 15.43 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu medicinskega osebja UKC Ljubljana prepeljal obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

Goreli odpadki

Ob 19.40 so posredovali gasilci PGE Krško v kraju Kerinov grm, občina Krško, kjer je gorel odpadni material. Gasilci so požar na približno petih kvadratnih metrih pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Brez vode

Ob 12.31 je del naselja Slogonsko, občina Brežice, zaradi okvare na vodovodnem omrežje brez oskrbe s pitno vodo. Okvaro na omrežju so do 13.30 ure odpravili dežurni delavci komunalnega podjetja Komunala Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Muc;

- od 10.00 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod Kašča;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod Brodarič.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 8.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ na izvodu GRIČ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS, TP MENIŠKA VAS 2, TP MENIŠKA VAS 3, TP PODHOSTA, TP OBRH, TP PODTURN 2, TP SUHOR PRI DT.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP JESENICE NA DOLENSKEM izvod POŠTA danes med 8:30 in 10:30 uro, na območjuTP ŠMARJE 3 izvod SENICA med 9:00 in 13:00 uro in na območju TP Bizeljsko med 07:00 in 07:30 ter 14:00 in 15:00 uro.



