FOTO: Večer smeha, petja in obujanja spominov

24.11.2017 | 09:15

Metlika - Postala je že tradicija, da članice Društva kmečkih žena Metlika pripravijo zabaven jesenski večer, v katerem ne manjka pesmi in smeha. Na včerajšnjem, ki so ga organizirale v okviru občinskega praznika, ki ga v Metliki praznujejo 26. novembra, so na šaljiv način predstavile, kakšno je bilo življenje in delo nekoč, zapele, seveda pa so se klepetulje ob kavi dotaknile tudi aktualnega življenja.

Glavne pevke in igralke na odru so bile članice pevske skupine Stezice pod vodstvom Marice Kambič. Prisotne, med katerimi so bile tudi članice ostalih belokranjskih društev kmečkih žena, je nagovoril metliški župan Darko Zevnik, predsednica Društva kmečkih žena Metlika Mojca Mežnaršič pa se je zahvalila z rožami zahvalila vsem, ki so pomagali, da je večer uspel.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

