Pred osnovno šolo premalo parkirnih mest

24.11.2017 | 10:10

Pred trebanjsko osnovno šolo je premalo parkirnih mest.

Trebnje - Osnovna šola Trebnje, ki je ena največjih šol v Sloveniji, ima težave s parkiranjem. Parkirišča so samo na zgornji strani Kidričeve ulice, kar je premalo za vse potrebe zaposlenih in tudi ostalih. Zato so imeli svetniki na zadnji seji na mizi predlog, da občina zagotovi nova parkirna mesta, naložba pa je ocenjena na okoli 63.000 evrov.

Kot je pojasnil Franci Starbek z občinske uprave, so jim bile v sklopu projektne dokumentacije predstavljene tri možnosti. Prva je, da občina uredi običajno odprto parkirišče, druga dva predloga pa se nanašata na gradnjo podzemne garaže, razlika med njima je, da je enkrat predvidena garaža v nivojih. »Na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bilo ocenjeno, da je najbolj primerna ureditev parkirišča brez parkirnih hiš, kajti gradnja teh je bistveno dražja, okoli pol milijona evrov,« je svetnikom pojasnil Starbek.

Z izgradnjo novih parkirišč bi dobili dodatnih 38 parkirnih prostorov. A svetnik Janez Zakrajšek je v razpravi poudaril, da je to še vedno premalo, zato je predlagal, da se preveri možnost, če je na začetku prvih parkirišč, ko se zavije s ceste, na desni strani možno zagotoviti še dodatnih 38 parkirnih mest. Župan Alojzij Kastelic je dejal, da z odložitvijo predloga odloka ne bi nič zamudili, zato se je strinjal, da občina s strokovnjaki še enkrat pregleda vse možnosti.

Z investicijo bi namreč izboljšali prometno urejenost, varnost in izkoriščenost šolskega območja, izboljšali bi kvaliteto bivalnega okolja tamkajšnjim prebivalcem in izboljšali bi infrastrukturno urejenost občine.

R. N.