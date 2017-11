Uspešna akcija policistov: izsledili vlomilce v zidanice in hiše

24.11.2017 | 12:00

Ilustrativna fotografija

Na območju Šentjerneja in Škocjana so policisti v poletnih mesecih obravnavali več vlomov v zidanice in stanovanjske hiše. Storilci so vlamljali v objekte, v katerih v času vloma ni bilo nikogar in odtujevali predvsem motorne žage, električno ročno orodje, alkoholne pijače in prehrambene izdelke. V vseh primerih so policisti opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali najdene sledi in izvajali številne aktivnosti za izsleditev storilcev.

Na podlagi ugotovitev preiskave in zbranih obvestil so policisti in kriminalisti pridobili odredbo sodišča in v tem tednu opravili več hišnih preiskav na naslovih bivanja treh osumljencev v okolici Šentjerneja. Trem osumljencem, starim 21, 25 in 27 let, so odvzeli prostost in jih pridržali. V hišnih preiskavah so našli in zasegli več predmetov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj in nekaj predmetov že vrnili oškodovancem. 21-letnega osumljenca, ki so ga preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor. Kriminalisti in policisti s preiskavami nadaljujejo.

Pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Med kontrolo prometa v Sevnici so policisti Postaje prometne policije Novo mesto ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Toyota in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 48-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,16 miligrama alkohola (2,41 g/kg). Med postopkom so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je sodišče zaradi kršitev izreklo ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj po 23. uri so policisti v Brežicah zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 60-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola (1,52 g/kg). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli ukraden Mercedes

V minuli noči je na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje, na vstop v Slovenijo, pripeljal voznik osebnega avtomobila Mercedes GLE. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila srbskih registrskih oznak. Pri pregledu so ugotovili, da je številka šasije predrugačena, avtomobil pa je bil v letu 2015 ukraden v Nemčiji. Mercedes GLE so zasegli in z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Poskus izmika mejni kontroli

Popoldne je na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje, na vstop v Slovenijo, pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, ki je iz Bolgarije v Italijo prevažal koalin. V tovornem delu so našli skrite štiri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

S. G.