Upravno sodišče: tožbi se ugodi delno

24.11.2017 | 13:15

Andrej Rajar (desno) in Anton Zagorc (drugi z desne) sta takoj v začetku zahtevala seznanitev svetnikov s sodbo upravnega sodišča. Marjan Jerele (četrti z desne) je predlagal uvrstitev točke, namenjene seznanitev s sodbo, na dnevni red včerajšnje seje. (Foto: M. L.)

Mateja Jurečič (levo) in Melita Skušek (tretja z leve) sta menili, da bi svetnike morali seznaniti z vsebino sodbe. (Foto: M. L.)

Če sodbe ne poznate, sem vam jo zdaj prinesel na mizo, je Andrej Rajar (na sredini) rekel županu Ladku Petretiču (za mizo v ozadju v sredini) in mu izročil natisnjen dokument. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Včeraj se je sestal kostanjeviški občinski svet, a je župan Ladko Petretič sejo prekinil po približno tričetrturni polemični razpravi zaradi nesklepčnosti.

Še pred sprejetjem dnevnega reda sta predstavnika svetniške skupine Andrej Rajar in Anton Zagorc vztrajala, da mora župan občinski svet s seznaniti s sodbo upravnega sodišča. Gre za sodbo, v primeru, ko je župan Ladko Petretič tožil občinski svet zaradi več sklepov, ki jih je občinski svet sprejel na nekaj sejah v letih 2015 in 2016. Sodišče je tožbi delno ugodilo.

Kot je rekel Andrej Rajar, drži, da je večino sklepov, ki jih je občinski svet sprejel v zadnjih dveh letih, sodišče zavrglo. Ampak glede treh sklepov je sodišče tožbo zavrnilo, kar pomeni, da so ti sklepi veljavni. Ta zavrnitev tožbe v tem delu, je poudaril Rajar, pomeni, da mora župan pripraviti v petnajstih dneh nov občinski odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v kostanjeviški občini.

Direktorica občinske uprave Judita Lajkovič je v odzivu na njegovo razpravo rekla, da sodišče glede večine sklepov, o katerih je presojalo, občinskemu svetu ni dalo prav. Svetniki so – tako Lajkovičeva o vsebini sodbe - zahtevali nov odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Predlagali so, da ga pripravi statutarno pravna komisija, katere člani so bili še tisti, ki so danes razrešeni. In sodišče svetnikom glede tega ni dalo prav. Ni namreč statutarno pravna komisija pristojna, da pripravlja takšen odlok.

Svetniki so, je pojasnjevala Lajkovičeva, pripravo odloka naložili strokovnim službam občine, a so te pojasnile, da niso strokovno usposobljene za pripravo takega odloka. Sodišče je menilo, da bi lahko občini tak odlok pripravila zunanja služba. »Vendar po obstoječem odloku, ki ga imamo, je vse rešeno tako, kot mora biti. Po obstoječem odloku ni podlage, da bi se kar koli še dodatno delilo fizičnim končnim upravičencem,« je rekla direktorica.

Kot je še poudarila, bi odlok, če bi ga pripravili, sprejel občinski svet. »Vendar pa lahko župan odlok, o katerem meni, da je neustaven, protizakonit, zadrži, in zadeva gre spet na upravno sodišče,« je rekla Judita Lajkovič.

Župan Ladko Petretič je dejal, da je v zvezi s sodbo zadeva končana. O tem, zakaj je ni predstavil svetnikom, je rekel, da bi jo tem najbrž moral dati odvetnik, ki so ga v zvezi s tožbo najeli svetniki in ki ga je plačala občina.

Kaj župan meni o tem, da naj bi pripravil, oziroma občinskemu svetu predložil nov, spremenjeni, odlok o vračanju »telefonskega« denarja, neposredno ni povedal. Dejal je le, da je, kot rečeno, ta je sodba za občino rešena.

Marjan Jerele in Mateja Jurečič sta predlagala, naj župan na sejo uvrsti točko, pri kateri bi občinski svet seznanil z vsebino sodbe. Za seznanitev z vsebino se je zavzela tudi Melita Skušek, ki je predlagala, naj občina svetnikom pošlje sodbo.

M. L.