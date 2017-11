Zaradi prenove bo na območju Košenic in Šmihela spremenjen prometni režim

24.11.2017 | 12:30

Novo mesto - Do predvidoma 15. decembra bo zaradi rekonstrukcije vzpostavljena popolna zapora občinske ceste, ki povezuje območje Košenic z območjem Šmihela (cesta LZ 299031, Košenice - K Roku). Kot so sporočili iz Mestne občine Novo mesto, bosta poleg sanacije cestišča urejena tudi pločnik in javna razsvetljava.

Dostop do vseh objektov bo nemoten, promet med navedenima območjema pa se bo odvijal preko državne ceste.

Gre za investicijo v sklopu projektov krajevnih skupnosti, ki jih sofinancira občina.

S. G.