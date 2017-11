FOTO: Protestno podirajo rastlinjake, z inšpektorji za vratom ne morejo delati

24.11.2017 | 14:00

Podrli bodo rastlinjake na slabem hektarju zemljišč.

Bojan Kreačič

Maline in jagode bi v rastlinjakih lahko obirali še dober mesec,

Brežice - Danes so na kmetiji Kreačič, ki ima večino obdelovalnih zemljišč v Cundrovcu pri Brežicah, začeli protestno podirati rastlinjake, pod katerimi na slabem hektarju rastejo maline in jagode. Te bi lahko obirali še do božiča, a se je lastnik kmetije Bojan Kreačič odločil, da bo na ta način opozoril javnost in pristojne v državi, da pod nenehnim pritiskom inšpektorjev ni mogoče normalno delati.

Ob tem je omenil, da je imel lani več kot 30 nadzorov, v zadnjega pol leta pa šest. Zadnjega prejšnji teden, ko so trije inšpektorji več kot devet ur pregledovali kmetijo, dva pa štiri ure njihovi stojnico na tržnici. Pojasnil je, da navadno najprej pride inšpektor za varno hrano, kmalu za njim pa še tržni, davčni, kmetijski ...

V času inšpekcijskega nadzora na kmetiji ne morejo delati, na tržnici pa ne prodajati, hkrati pa stranke dobijo občutek, kot da so največji kriminalci. Po njegovih besedah v teh nadzorih nikoli niso odkrili nepravilnosti, te so namreč odpravili v prvem letu delovanja, ko so imeli tudi ves čas inšpekcijo za vratom.

"Zavedamo se, da bomo zaradi odločitve, da predčasno podremo rastlinjake, izgubili približno 500 kilogramov sadja, koliko to pomeni v denarju si lahko preračunate, če vem povem, da kilogram stane okoli 10 evrov. S tem sporočam, da denar ni vreden živcev, ki jih izgubljam zaradi pritiskov inšpekcijskih služb,še posebej inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin," je pojasnil Kreačič, ki je leta 2012 pustil službo in na prvih 20 arih zasadil maline.

Danes obdeluje več kot 10 hektarjev zemlje, na kmetiji sta dva redno zaposlena, eden pa je pogodbeno še na koseški tržnici v Ljubljani. V vrhuncu sezone kmetija daje delo 14 ljudem.

Seveda nas zanima tudi druga plat zgodbe, zato smo se obrnili na inšpekcijo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, to je Kreačič izpostavil kot najbolj "nadležno", od koder pa odgovorov še nismo dobili.

Foto in tekst: J. Ambrožič

Galerija



















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 35m nazaj Oceni Bravo Končno nekdo, ki ima jaja in to velika!!!! Inšpektorji živijo od davkoplačevalskega gnarja in če ga ne bo, ker nebo nikogar, ki bi delal tudi njih ne bo nihče potreboval. Človek dela in se matra potem pa imaš štalo - res je bolj bit na socialcu. Preglej samo prijavljene komentatorje