Končali s prvo od šestih faz komunalnega urejanja poslovne cone

24.11.2017 | 15:20

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik in Franc Pirc, direktor gradbenega podjetja Pirc gradnje, sta danes popoldne v okviru občinskega praznika – osrednja slovesnost ob prazniku bo danes ob 18. uri v športni dvorani pri OŠ Metlika - slovesno prerezala trak v poslovni coni Pri Pildu. Zaključili so namreč s prvo fazo komunalnega urejanja. Dela so potekala od konca letošnjega junija do 23. septembra.

To je prva od šestih faz urejanja poslovne cone Pri pildu, ki je ena od 20 tovrstnih con v Beli krajini in ena od sedmih v metliški občini. Na novo je opremljenih šest parcel, od katerih dve še nimata lastnika, a se dogovarjajo s potencialnimi investitorji. Kot je poudaril Zevnik, imajo kupci ugodnosti tako pri nakupu parcel kot pri plačilu komunalnega prispevka.

Vrednost del znaša skoraj 491.000 evrov, od tega je občina prispevala 15 odst. denarja, ostalo pa država in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zgradili so 350 metrov asfaltne ceste z javno razsvetljavo, 310 metrov meteorne kanalizacije, 300 metrov fekalne kanalizacije in 260 metrov vodovoda. Investiciji sta se pridružila tudi upravljavca telekomunikacijskega in elektroenergetskega omrežja, torej Telekom Slovenije z gradnjo telekomunikacijskih vodov in Elektro Ljubljana, ki je delno zgradil elektroenergetske vode.

Otvoritev sta popestrila učenca Glasbene šole Črnomelj klarinetistka Hana Rus in saksofonist Jurij Vukšinič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

