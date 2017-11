Uspešno poslovno leto za Hotel Dolenj'c

24.11.2017 | 16:40

Hotel Dolenj'c

Franc Rifelj s hčerkama Anito in Simono

Novo mesto - Pred letom dni je svoja vrata odprl Hotel Dolenj'c nad avtocestnim priključkom Novo mesto – zahod, ki je v lasti podjetnika Franca Riflja iz Ždinje vasi. Kot so povedali na današnjem srečanju ob prvem rojstnem dnevu, so s poslovanjem v minulem letu več kot zadovoljni.

Začeli so z gostinskim delom in ponudbo, predvsem domačih z lokalnimi jedmi, ga nagradili s hotelskim, ko so odprli prvih 15 sob, danes pa jih imajo 35, v katerih lahko prenoči okoli 80 ljudi. »Obisk je bil presenetljivo dober. V desetih mesecih smo imeli okoli 3500 nočitev, od tega polovico predstavljajo domači in polovico tuji gostje,« je povedala direktorica Milka Žerjav in dodala, da so ponosni, da se gostje tudi vračajo, kar je potrditev, da delajo prav in dobro. Tudi lokalni prebivalci so njihovo ponudbo dobro sprejeli, saj so gostili veliko poročnih slavij in drugih osebnih praznovanj

Hotel ima tudi svojo kuhinjo in picerijo, kavarno s teraso, bistro in restavracijsko jedilnico za 220 gostov ter štiri steze za bovling, v njem pa dela 17 ljudi.

Tudi načrtov za naprej jim ne manjka, pri tem pa bodo zasledovali vizijo, ki so si jo zadali že ob začetku – zadovoljen gost, zadovoljni zaposleni in zadovoljen lastnik. Storitve želijo nagrajevati in dopolnjevati z dodatno ponudbo v smeri zdravega načina življenja in rekreacije ter za otroke, gradili bodo na liku pravega Dolenjca, ki ljubi konje, naravo in vse kar je povezano s tem, ob hotelu pa na okoli 10 tisoč kvadratnih metrih že urejajo postajališče za avtodome, opremljeno z vso potrebno infrastrukturo, ki bo lahko sprejelo do 50 avtodomov.

M. Ž.

